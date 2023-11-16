糖尿病果汁｜營養師揭4原因不建議飲果汁　遵守2原則可控血糖飆升

現代人懶得吃水果，會打成汁比較方便，不過，營養師提醒，水果打成汁之後，營養價值差很多，並且點出不建議果汁取代水果的4原因。



果打成果汁，營養價值還是一樣嗎？台灣營養師陳詩婷在Facebook分享，營養差很多，因為水果在攪打過程中，除了有部分營養素流失外，對身體反而變成一個負擔，不建議取代水果。

1. 維他命C流失

水果一旦榨成汁，接觸空氣的面積增加，會造成維他命C加速氧化，放愈久，氧化速度愈快。

水果、果汁、果乾怎樣吃最好？（按圖看清👇👇👇）

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2. 流失膳食纖維與植化素

若為了口感考量濾掉果渣，等於也將水果裡的膳食纖維、植化素等有助穩定血糖、降低膽固醇、幫助清除自由基的營養素，也一併濾掉了。這就是為什麼經常喝果汁的人，血糖很容易不穩，肥胖的比例也比較高。

3. 血糖容易飆升

水果榨成汁後，分子變小，裡頭的果糖會變得很容易吸收，使血糖快速飆升；再加上喝果汁的速度很快，當果糖快速進到腸胃道，會使大量胰島素大量分泌，長期下來，容易造成胰島素阻抗、也容易得到糖尿病。

4. 不知不覺吃下過量水果

連續吃兩顆橙，會讓人有飽足感，可是若將橙榨成汁，得用四顆，才會讓人感到滿足。所以常喝果汁的人，常常不知不覺吃下過量水果。

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若民眾就是喜歡喝果汁，營養師陳詩婷建議以下做法：

1. 整顆水果一起攪打：為了穩定血糖，建議整顆水果一起放入果汁機；一些難以咀嚼的部位，如提子皮、提子籽、蘋果皮等，不妨也可以一起攪打，可以吃到平常難以吃到的營養素。

2. 與其他食材一起打：與無糖豆漿一起打，可減少血糖上升速度；也建議可加蔬菜，譬如紅蘿蔔、西芹菜等，除了增加纖維質的攝取，也能提高飽足感。

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