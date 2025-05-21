水果禁忌｜夏日高人氣4水果恐傷骨！醫揭1進食關鍵增骨質疏鬆風險
撰文：健康2.0
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夏天到了，來點冰涼的水果消暑最棒了！但有些水果吃太多，可能會影響到鈣質吸收與代謝，甚至是骨頭健康，有4種夏季常見又受歡迎的水果，特別需要注意攝取量。
4種夏季水果吃太多傷骨頭（按圖👇👇👇）
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台灣復健科醫師王竣平指出，夏季飲食應注重均衡攝取，水果雖然消暑又能補充水分，但過量攝取可能會影響鈣質吸收，甚至影響骨骼健康，有4種受歡迎的水果需特別注意：
1. 荔枝
荔枝雖然甜美可口，但它屬於高糖、高熱量的水果，容易導致體內「上火」現象。過多的糖分攝取可能干擾鈣質代謝，長期下來不利於骨骼健康，尤其是骨質疏鬆高風險族群更應適量食用。
2. 榴槤
榴槤被稱為「水果之王」，但其高脂肪和高熱量特性使其成為需要適量攝取的水果之一。但榴槤容易引發體內燥熱，過量食用不僅可能影響代謝健康，也可能間接對骨骼健康產生負面影響。
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3. 西瓜
「西瓜」是夏季解暑首選，但西瓜雖然水分含量高，卻屬於營養密度較低的水果，且過量攝取可能影響腎臟對鈣質的調節平衡，應適量食用。
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4. 哈密瓜
哈密瓜同樣屬於含糖量較高的水果，但過量攝取高糖水果，可能會影響血糖水平，進而干擾到骨鈣平衡，特別是高齡者與骨質疏鬆患者，更應注意控制攝取量，以免影響骨骼健康。
請按下圖睇10種日本常見水果的當造期：
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