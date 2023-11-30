水果迷思｜切開營養都流失？生果要早上吃？營養師解水果8大迷思

水果是日常生活中不可或缺的營養夥伴，但你有每天吃水果嗎？



水果營養價值高，台灣衛福部建議台灣人每日飲食指南中，水果就是其中一類。但你知道吃水果也有注意事項嗎？切開的水果營養會不會流失？以下台灣營養師宋明樺要告訴你，關於水果你可能沒想到的事！

水果驚人真相（按圖看清👇👇👇）

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1. 切好的水果營養依然保留

宋明樺表示，許多人認為，水果切開後營養大部分都流失（氧化），事實上大部分的營養都還在，只會有少量流失；所以前一晚可以先將水果切好，隔天帶到公司作為下午茶的選擇，取代高熱量的零食點心。

2. 能吃就不要用喝的

大部分水果的糖分都偏高，宋明樺舉例，一杯300c.c.橙汁（約5～6顆）大概1分鐘內喝完，但是換成用吃的，不但可以攝取到較多纖維，吃的時間也可以拉長，避免血糖劇烈波動。若真的想要打成汁，可搭配大量蔬菜調整整杯的糖分比例。

3. 水果盡量白天吃

宋明樺形容，「白天吃如金、下午吃如銀、晚上吃如銅」，如果可以，在太陽下山前將當日水果量吃完。

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4. 空腹吃水果要慎選

水果中富含小分子糖類，若空腹吃水果，很容易吸收後影響血糖。若空腹吃，盡量選擇升糖指數較低的種類，如小番茄、番石榴、蘋果、奇異果、士多啤梨等。

5. 水果吃當季當令

宋明樺建議，所有蔬果都購買當季當令最好，除了營養外，價格一般也較便宜；購買習慣也建議種類、顏色、口感都要多元，許多人習慣吃口感偏軟的水果，其實硬脆口感更能訓練口腔肌肉，對於兒童語言發展、長者大腦靈活都有幫助。市場上到處都看得到的種類，基本上就是當季當令水果。

6. 蔬菜分量多於水果

「蔬果579」這個口號許多人都聽過，代表12歲以下兒童，每天應攝取5份蔬果（3份蔬菜＋2份水果）；12歲以上的女性，每天應攝食7份蔬果（4份蔬菜＋3份水果）；而青少年與所有男性應攝食9份蔬果（5份蔬菜＋4份水果），簡單來說，就是蔬菜分量要比水果多1份。

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7. 不要用水果取代蔬菜

許多人認為，蔬菜和水果本一家，覺得蔬菜不好吃，台灣水果又特別可口，所以乾脆用水果取代蔬菜。宋明樺強調，雖然兩者都含有豐富膳食纖維與微量營養素，但兩者營養還是不盡相同，且水果糖分比蔬菜多太多，所以台灣衛福部才將蔬菜分一類、水果又是另一類。

8. 酸的水果可入菜

對於一些口感較酸的水果，如士多啤梨、綠奇異果、鳳梨、橘子等，可以加入粟米榖片、乳酪、沙律、薄餅中搭配食用。

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