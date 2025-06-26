鹽水漱口｜名醫推薦鹽水療法止喉痛治肺炎　錯1步損腎心血管功能

鹽水漱口｜坊間流傳用鹽水漱口，可以抑制細菌感染，紓緩喉嚨痛。美國網紅柏格醫生（Dr. Eric Berg）更提出天然鹽水療法，

這個方法真的有用嗎？鹽水消炎並不是人人適合，錯誤使用反而損害喉嚨，使炎症加劇，甚至加重心血管和腎臟負擔！



鹽療法功效｜紓緩鼻塞、氣喘、肺炎都有效

提出鹽療法的柏格醫生（Dr. Eric Berg），是位美國的脊椎科醫生，亦曾在霍華德大學擔任教授，教授學生營養學的知識，YouTube的英文頻道有1350萬訂閱量。

柏格醫生在Youtube頻道上推薦鹽療法。（圖片來源：柏格醫生影片截圖）

近日柏格醫生在Youtube頻道上提到了鹽療法，他指鹽是治療黏液最好的天然療法之一，有助分解口鼻黏液，無論是對付鼻塞、氣喘、喉嚨痛、扁桃腺炎，支氣管炎還是肺炎都十分有用，還建議大家多到海邊呼吸帶鹽分的空氣，就算在家中，也有2種簡易的鹽水療法！

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到海邊呼吸帶鹽分的空氣有助抗炎。（unsplash）

鹽水功效｜沖洗喉嚨黏膜細菌 增强免疫力

當細菌或病毒剛開始進入人體，喉嚨黏膜組織的免疫機制就會啟動，分泌許多黏液，這些黏液中富含大量抗體，對抗病毒入侵。當黏膜組織正在對抗細菌和病毒，喉嚨就會發炎腫脹，鼻咽部也會分泌大量黏液後倒流而刺激咽喉，造成感冒初期的不適。

鹽有抗微生物，抗病毒，抗真菌等功效，能夠分解口鼻黏液，沖洗喉嚨黏膜上的細菌，紓緩喉嚨紅腫不適，增强身體的免疫系統。

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鹽有抗微生物，抗病毒，抗真菌等功效。（unsplash）

鹽水消炎方法

柏格醫生建議，把一茶匙海鹽泡在溫水裏飲用，能夠有效分解鼻腔和喉嚨裏的濃稠黏液。

鹽水做法：



1.準備一杯溫水

2.把一茶匙海鹽加入溫水裏

3.充分攪拌後便可飲用



柏格醫生也建議用鹽水漱口，要注意不能只讓鹽水在口腔流動，而是要含着鹽水，把頭仰後，讓鹽水接觸到喉嚨，才能將喉嚨的多餘分泌物和表面細菌帶走，達到消炎的效果。

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鹽水漱口做法：



1.含一口鹽水，漱口約30秒，時間不能過長或過短。

2.把頭仰後，讓鹽水流到喉嚨。

3.呼氣讓鹽水在喉嚨打滾。

4.吐出鹽水。



把海鹽泡在溫水裏飲用，有助分解喉嚨裏的黏液。（depositphotos）

鹽水消炎｜喝溫水比鹽水有效？

用鹽水漱口，或飲用鹽水，有殺菌和紓緩喉嚨痛的效果，但只限於受細菌感染的初期階段，效果也因人而異，要是受病毒入侵，最好的辦法還是尋求醫生協助！

新北市雙和醫院的林楚喬醫師在網站上指出，喉嚨痛通常是病毒或細菌感染所引起的發炎反應，鹽水僅能清除沖洗部分細菌，無法殺滅病原體，因此無法直接抑制發炎反應。對於已經發炎的喉嚨，鹽水的作用有限。

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如喉嚨痛持續不斷，或已出現其他感冒症狀，便不應只用鹽水消炎，而是應該多喝溫水，避免刺激性食物。溫水也可以滋潤喉嚨，促進黏液排出，有助於緩解炎症。 避免刺激性食物，例如酸性食物、辣椒、酒精、咖啡等，能阻止炎症加重。 如喉嚨痛症狀持續，應及時就醫。

鹽水消炎｜做錯1步損健康 3類人要小心

鹽水消炎用法失當，有可能會刺激紅腫發炎處，反而加劇炎症。因此鹽的分量必須準確控制。高濃度的鹽水可能對喉嚨黏膜造成刺激，導致口乾舌燥，甚至脫水。脫水會導致心臟負荷加重，也會損害腎臟。

過量攝入鹽可能導致脫水。（unsplash）

飲用鹽水會攝取鹽的鈉質，過量攝取鈉質，可能導致電解質失衡，造成頭痛、疲倦等症狀。以下3類人需要注意鈉攝取，不宜長期飲用鹽水，避免過量的鹽分對健康造成損害。

1.高血壓人士

鈉質攝入過多，會導致血管壓力上升，損害心血管健康，增加中風的風險。

2.腎臟疾病患者

過量的鈉質會加重腎臟負擔，導致人體水分不易排出，造成腎臟損傷。

3.胃病患者

過量的鈉質可能刺激胃黏膜，使胃黏膜變得稀薄而失去保護功能，增加胃癌的風險。

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