生痱滋｜吃奇異果 鹽水漱口更嚴重？營養師教飲食4重點助傷口癒合

嘴破真的會痛到想哭！對此，台灣營養師李宜樺表示，嘴破期間可多吃番石榴、雞蛋與蠔等富含維他命A、C、蛋白質與鋅的食物，至於網路流傳吃奇異果、用鹽水漱口方法則要避免，以免刺激傷口。



台灣營養師李宜樺在Facebook好食客PO文指出，嘴破期間除了可塗點藥膏外，注意飲食技巧或生活細節，也能夠幫助傷口加速癒合。

嘴巴破洞要補充哪些營養素？（按圖看清👇👇👇）

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以下為嘴破期間，幫助傷口癒合的4個飲食重點：

1. 維他命A：可增進免疫功能，刺激上皮生長，維持黏膜及上皮細胞的完整性，富含食材有豬潤、深綠葉蔬菜、番薯、南瓜、雞蛋等。

2. 維他命C：維他命C參與膠原蛋白的合成，可幫助傷口癒合，並具有抗氧化、抗發炎作用，減緩傷口發炎反應，飲食上可多吃蔬果，例如番石榴、甜椒都是富含維他命C的食物，但如果像奇異果、檸檬等過酸的食物，則要盡量避免，以免刺激傷口。

3. 蛋白質：蛋白質是構成人體組織的重要營養素，吃夠蛋白質有利於組織的建造與修復，幫助傷口加速癒合，建議每餐吃足一個掌心大小的豆魚蛋肉類。

4. 鋅：參與DNA、蛋白質、膠原蛋白的合成，且調節免疫功能，提升免疫力，吃足鋅可幫助加速組織修復，富含食材包含蠔、牛肉、全穀及未精製雜糧、南瓜籽等食材。

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李宜樺指出，嘴破期間喝足夠的水，可以幫助保持口腔濕潤，不讓傷口過於乾燥易受刺激；另外，別因為怕痛就不刷牙或漱口，嘴破這段期間，應加強口腔清潔，避免細菌滋生反而能幫助傷口癒合，但也切忌用鹽水漱口，除了會疼痛以外，更多的可能是對傷口的刺激。

李宜樺指出，除了上述提及的過酸的食物外，辛辣、油炸、乾燥的食物也容易刺激到傷口，使發炎情形加重，應該要避免，而酒精除了會增加維他命B雜的代謝，讓一些營養素流失外，也會影響免疫功能，延緩傷口癒合速度，因此，也要避免喝酒。

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