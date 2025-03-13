少鹽少油少糖是錯？研究：吃鹽減半增死亡率40%！專家揭5健康謬誤

健康飲食與健康有正面的關係，這是大眾的固有認知。少油少鹽少甜，早就被認定是健康飲食的法則。然而，這種認知卻受到挑戰。有抗老權威指，為健康而嚴守這些「良好飲食習慣」，反而會出現反效果。



嚴控所謂健康飲食的標準，可能會缺少長者所需的營養。（Ella Olsson@pexels）

健康飲食陷阱｜5大健康陷阱 損中老年健康

日本老年醫學專家和田秀樹博士在媒體撰文闡述了他的觀點：「一些我們認為是理所當然的健康認知，隨著年齡增長，努力實行的結果，其實是適得其反。」他舉出了5個我們堅信的健康飲食法則，揭開了它們會破壞中老年人健康的原因。

日本老年醫學專家和田秀樹博士（網上圖片）

健康飲食陷阱1｜少鹽：低鈉血症易中暑 死亡率增40%

根據厚生勞動省建議每日食鹽攝取量為男性7.5克，女性低於6.5克（香港食安中心的建議是少於5.8克）。不過和田博士卻指出：「在權威的《新英格蘭醫學期刊》發表的研究發現，每天攝取10至15克鹽的人，死亡率最低。相反，每天攝取7.5克鹽的人死亡率增加40%。」明顯健康指標的攝取量偏低。

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減鹽過了火，反而令身體虛弱。（Bruno@Pixabay）

和田解釋，鹽攝入不足會導致低鈉血症，會引起意識喪失和腦霧。會令人在炎熱季節更易中暑，而在寒冷的季節，就會引發熱休克，「因此隨著年齡的增長，減少鹽攝取量會增加發生這種情況的風險。」他更推斷，去年演員中山美穗在浴缸溺亡事件，有可能是攝入鹽分不足導致失去知覺引起。

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以高脂魚類作為攝最脂肪的途徑並不足夠。（pexels）

健康飲食陷阱2｜少油：脂肪不足 人老肚腩大

對於注重飲食健康的人而言，油肯定是大忌，致肥、影響心血管的邪惡形象鮮明。和田認為，對油分的一味排斥是不智的。他舉例高脂魚中的omega-3脂肪酸，和大豆油、粟米油和芝麻油中的omega-6脂肪酸。攝取的理想比例應為1:4。然而很多人卻避開Omega-6，認為會損害健康。

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部分食油中的Omega-6，對長者健康很重要。（congerdesign@Pixabay）

「Omega-6是一種人體無法合成的不飽和脂肪酸，如果不攝入，身體就會自行產生脂肪。當脂肪不足時，身體就會將碳水化合物轉化為脂肪，產生內臟脂肪。隨著年齡的增長，脂肪不足會引致皮膚身形乾癟加速老態，卻反而仍挺着大肚腩。」【Omega-6食物】抵抗病菌促進代謝 10種含豐富Omega-6食物

健康飲食陷阱3｜少糖：血糖太低增癡呆死亡風險 稍高助延壽

限制碳水化合物以降低血糖水平是針對糖尿病的必然對策。和田博士反指：隨著年齡的增長，血糖水平稍微高一點更合適！「血糖水平降得太低，會引起低血糖症，人會感到頭暈，嚴重更會導致失去知覺。快速控制血糖會增加死亡風險。」

和田博士引述報告指，要注意防止低血糖症狀。（Artem Podrez@pexels）

和田引述美國的研究指，當糖尿病患者將糖化血色素降低至6以下時，16%的人會出現低血糖症狀。而糖化血色素維持在7至8（略高於標準）的人，只有6.5%會出現這情況。

他進一步提醒，低血糖也可能是癡呆症的因素，所以「60歲以後，沒必要堅持血糖保持在標準水平以下，稍稍放寬一點反而會有助延長壽命。」血糖低｜突然頭暈手震血糖低6隱患中風心臟病 醫生推多吃2類食物

多菜少肉是健康飲食鐵則？事實是長者肉不可少。（Stela Di@Pixabay）

健康飲食陷阱4｜少肉：蛋白質充足助防癌抗病毒

肉類是蛋白質的重要來源，但愈來愈多長者因擔心動脈硬化等疾病而減少吃肉。

「肌肉量下降的長者，更加應該多吃肉。因為蛋白質不僅有助肌肉增長，更可激活免疫系統，令你更不易受流行病毒感染，也有助降低患癌率。」和田建議，隨著年齡增長，與其將精力集中在預防「三高」，倒不如增加吃肉以增強體質。蛋白質｜8款高蛋白蔬菜毛豆含量=蛋1.8倍 7大好處日食幾多不過量

別再對吃蛋心存恐懼，因為膽固醇對健康很重要。（Erika Varga@Pixabay）

健康飲食陷阱5｜少蛋：膽固醇微高最長壽？

蛋是高膽固醇食物，不少長者都有不宜多吃的刻板印象。事實上，膽固醇對身體至關重要，它可以維持免疫功能，使細胞膜堅固，也是各荷爾蒙的成分。東京都老年醫學中心就曾有研究結果顥示，膽固醇水平在190至219 mg/dL的男性及220至249 mg/dL的女性為最長壽的群體，數值均略高於正常水平。所以和田博士相信，膽固醇即使稍微有點高也沒有問題！

事實上，《美國民眾膳食指南》也沒有再限制雞蛋的每天攝取量，建議注重均衡飲食便可。蛋營養｜減肥護眼降血脂5好處 專家建議每天吃多少隻蛋最安全？

參考資料：女性自身／香港食安中心