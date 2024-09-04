醬料高鈉丨12款醬料高鈉地雷沙茶醬非第1　營養師4招減鈉防高血壓

鈉攝取過多會對身體造成負面影響，然而，很多人會忽略調味料的鈉含量。對此，營養師盤點常見調味料的高鈉排行榜，其中第1名並非民眾熟悉的沙茶醬，而是味精。



台灣營養師品瑄在Facebook專頁中發文表示，很多人在計算鈉攝取量時，往往會忽略掉調味料的鈉含量，有些感覺不鹹的調味料，含鈉量也可能超乎想像，呼籲民眾在料理或用餐時，務必將調味料、醬料的鈉含量納入飲食控制的考量。

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黃品瑄並進一步整理出常見的高鈉調味料排行榜，其中第1名並非民眾熟悉的沙茶醬，而是味精。以1湯匙15毫升來計算，依序為味精1748毫克、蠔油877毫克、 醬油750毫克、醬油膏608毫克、烤肉醬391毫克、東泉辣椒醬371毫克、牛扒醬317毫克、素沙茶醬299毫克、烏醋236毫克、黃芥末醬173毫克、番茄醬167毫克、XO醬166毫克。

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根據台灣衛福部建議，成人每日鈉總攝取量不要超過2400毫克（即食鹽6公克），長久下來恐造成高血壓，並衍生出心臟病及中風問題。黃品瑄更提供生活中4個簡單的減鈉小技巧如下，以供民眾參考：

- 用天然食材調味：善用香料、味道重的天然食材、酸甜類水果為料理增添風味。

- 採取蒸、烘烤、燉煮等烹調方式：更能保留食物原味，從而減少調味料使用。

- 客製清淡口味：在外用餐時可請餐廳客製清淡口味，以減少餐點內的調味料。

- 沾醬不要淋醬：把醬料分開裝，不直接淋在食物上，有助於減少醬料攝取。



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