莧菜怎樣煮才美味？台農糧署教4步驟軟嫩不老　起鍋前加1物添風味

莧菜富含鐵、葉酸及維他命A、C等營養素，是補血、護眼、促進骨骼健康的好選擇，無論清炒、煮湯或燙食都十分美味，是許多家庭的家常菜，不過，該怎麼炒才能鮮甜好吃呢？



近期有網友表示，每次炒的莧菜怎麼煮感覺都很老，不如外面餐廳，因此想請問其他網友如何煮出好吃的莧菜。

按圖了解吃莧菜好處︰

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莧菜怎麼煮才好吃？

近期有網友於Facebook社團「家常菜」表示，每次炒的莧菜怎麼煮感覺都很老，不如外面餐廳，因此想請問其他網友如何煮出好吃的莧菜，「可以分享怎麼煮嗎？」

貼文曝光後，許多網友紛紛回應：

「要一根一根撕才會嫰，折不斷的別入鍋，很刮才會折不斷」、

「水要加夠，我個人是慢慢加，讓它吃水」、

「加點太白粉水就會軟爛了」、

「菜梗要折，邊折邊撕，有挑過以後，葉片切小一點再炒都不會太老。」、

「起鍋前勾芡，我爸都這樣煮，古溜古溜」、

「先把油＋水燒滾之後再加莧菜蓋上鍋蓋，如果像你這麼細的應該一下子就軟爛了。我們在美國一般買到的都很肥，梗子像小指那麼粗，我也是煮幾分就軟了⋯⋯老的梗也是一樣很爛，這個菜因為是我爸爸的最愛，我從小吃到大，自己也這樣煮了30多年！」、

「莧菜用水煮方式比較不會老，我都是放油，爆一點蒜頭香味有了加水，水滾了放莧菜，煮到軟就好了！這樣煮法不管多老的我都沒切掉也沒有撥外皮，都可以煮到比較軟」、

「菜梗要折，邊折邊撕，有挑過以後，葉片切小一點再炒都不會太老。我是懶人，都沒有燙，直接大火炒蒜」、

「水多一點點要勾芡，不勾芡不好吃」、

「油燒熱一點，蒜頭跟菜還有水同時下去，會噴火要小心，炒一下就好，菜很快就熟了，起鍋前勾點薄芡即可」、

「不想折絲就，梗切掉多一點」、

「莧菜會吃油，要多一點油才不會像在吃草」、

「太老的話就要挑一挑撕一撕才會嫩喔」。



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農糧署起鍋前加1物，口感升級不輸外面餐廳

台灣農糧署表示，莧菜具耐熱特性，又以6～10月為主要產季，是常見的「夏季蔬菜」之一，莧菜有分白莧菜以及紅莧菜2種，白莧菜鉀含量較為豐富，紅莧菜則以鈣、鐵以及青花素含量較為豐富。

想讓莧菜煮起來更軟嫩好吃，可以先將菜梗凹折，把老皮撕掉，等水滾後再下鍋悶煮，最後加點勾芡或打一顆蛋來提升口感。此外，也有內行建議先用熱水汆燙一下再烹調，風味會更佳。

除了加入蒜頭清炒，切細後也能熬粥煮羹湯，此外，莧菜也可以搭配皮蛋和鹹蛋一起入菜，口感風味特別，一不小心就會嗑掉好幾碗飯。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：莧菜怎麼煮才好吃？農糧署起鍋前加1物「口感瞬間提升」，軟嫩下飯比餐廳更美味】

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