防癌飲食｜每日10杯水降膀胱癌風險49%？哈佛最新研究一文解密
撰文：中天新聞網
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最新哈佛大學研究顯示，維持充足的每日飲水量不僅能幫助身體排毒，更可能是最簡單且經濟實惠的防癌方式。這項追蹤近5萬人長達10年的研究發現，每日飲水量達2500c.c.的族群，其罹患膀胱癌的風險比攝取較少水量者大幅降低。
台灣林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎在其YouTube頻道「出神入化廖醫師」中分享這項重要研究發現。研究結果顯示，每日飲用約10杯水（2500c.c.）的人群，相較於飲水量低於1300c.c.者，罹患膀胱癌的機率降低了49%。這項數據已經過年齡等其他干擾因素的控制。
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對於飲水量與降低癌症風險的關聯，台灣廖繼鼎醫師解釋，尿液中本身就含有致癌物質，特別是吸煙者的情況更為明顯。當水分攝取不足時，容易刺激膀胱內膜，長期下來可能導致癌症病變。相反地，適量飲水能增加排尿次數，就像定期沖洗膀胱，有效帶走致癌物質。
除了預防膀胱癌，充足的飲水量還具有其他防癌效益。台灣廖醫師指出，適量飲水不僅能維持皮膚健康，更能穩定細胞狀態、降低細胞突變風險，從根本預防癌症的發生。研究也發現，保持足夠的飲水量還可能降低大腸癌、乳癌的發生機率。
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台灣廖繼鼎醫師強調，相較於投資各式保健品，養成良好的飲水習慣可能是更有效的防癌投資。這不僅是基本的養生之道，更可能是預防癌症的關鍵要素。
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