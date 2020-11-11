阿爺廚房｜雞油莧菜點先炒得靚？鼎爺教你兩大貼士蒜蓉易燶要後放

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鼎爺與大家分享他喜愛的小炒、蒸餸、湯、飯、小吃等等。看鼎爺的食譜彷似上了一堂烹飪課，他娓娓道來每道菜的竅門，讓你從根本學起。以下「雞油莧菜」食譜內容節錄自《鼎爺廚房3：原汁原味功夫菜》。

雞油莧菜材料：

莧菜　1斤

蒜蓉　1湯匙

雞油適量

紅辣椒絲　1隻份量

調味料：

糖少許

鹽少許

煎雞油：

雞肥膏適量

紅葱頭碎適量

鼎爺雞油莧菜食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱👇👇👇）

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鼎爺廚房3：原汁原味功夫菜（萬里機構授權使用）

書名：鼎爺廚房3：原汁原味功夫菜

作者：李家鼎（鼎爺），香港著名藝員，自幼受父親培訓，操練出一身好廚藝；同時由於天賦、興趣和不屈不撓的熱血精神，武藝與馬術亦相當精湛，可謂廚武雙全。

於2016年冬，他主持烹飪節目《阿爺廚房》，在節目中鼎爺大顯身手，親自下廚，炮製拿手的粵式小菜、湯水及甜品。他的刀工、他的廚藝，讓觀眾認識、欣賞鼎爺的另一面，亦讓觀眾重新認識粵菜的細緻與美好。

於2017、2018年夏，他分別出版了兩本食譜《家傳粵式手工菜》和《懷舊風味撚手菜》大受歡迎，多次再版。2019年鼎爺再接再厲推出《原汁原味功夫菜》，讓一眾擁躉增添飯桌上的美味佳餚。

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【本文獲「萬里機構」授權轉載。】

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