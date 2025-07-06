蘑菇食譜｜牛肉蘑菇薯蓉撻助預防甲狀腺低下！南瓜籽必須預先烤熟

想要預防甲狀腺低下，多吃海帶之外，還有別的選擇。



台灣健康主廚陸巧因教大家製作「牛肉蘑菇薯蓉撻」，這道料理同含甲狀腺荷爾蒙所需要的營養素鋅、硒與維他命D等等，對於平衡甲狀腺荷爾蒙極有幫助。食譜如下：

牛肉蘑菇薯蓉撻（按圖👇👇👇）

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材料

牛肉片200克、薯仔2顆、鮮奶50c.c.、雞蛋1顆、麵粉30克、蒜末30克、洋蔥絲半顆、蘑菇片1盒、乾香菇30克、焗烤芝士50克、南瓜籽30克、蔥花少許、醬油15克、蠔油15克、番茄醬15克。



牛肉蘑菇薯蓉撻食譜材料（健康2.0授權使用）

做法

1. 薯仔去皮切塊，蒸熟壓成泥後，加入鮮奶、雞蛋和鹽巴，攪拌均勻至滑順再加麵粉拌勻。

2. 取適量薯泥放入烤模中壓成塔形，中央挖空形成凹槽，放到預熱到攝氏180度的焗爐裡，焗20～30分鐘。

3. 蘑菇片跟泡發後的乾香菇片，入鍋乾炒出水後加橄欖油，接著依序放入蒜末、洋蔥、牛肉片、醬油、蠔油與番茄醬炒至水分濃縮。

4. 炒好的餡料放入薯蓉撻，鋪上芝士，焗爐溫度調高至攝氏200度，焗10分鐘，撒上南瓜籽跟蔥花即可。



▼芝士薯蓉煙肉卷食譜（按圖👇👇👇）

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Tip

台灣健康主廚陸巧因提醒，南瓜籽在用於料理前需先烤熟，以免生食對身體不利。此外，對於喜歡芝士的朋友，可以適量增加芝士的用量，但如有特殊飲食限制則應適度控制。

營養加分

台灣營養師黃淑惠表示，甲狀腺的健康不僅需要碘，蛋白質和酪胺酸也是其重要元素。此外，維他命D、鋅與硒是甲狀腺素合成不可或缺的營養素，其中鋅多含於海產與南瓜籽，而硒則多見於瘦肉與堅果類。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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