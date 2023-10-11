蘑菇營養｜高鉀高蛋白「蔬菜牛排」蘑菇配茄子會中毒？專家解謎..

「蘑菇可以和小白菜一起炒，但不能和茄子一起吃，會中毒。」、「蘑菇和小米、大黃米千萬不要同時吃，會產生1種毒素，醫院治不好，後果很嚴重。」，網路流傳許多似假非真的訊息，對此，台灣食藥署表示，這種沒有根據的傳言，沒有相關科學論述依據，民眾無須相信。



「蔬菜牛排」蘑菇營養價值高！ 吃蘑菇好處話你知

嚴格來說，蘑菇是1種真菌，屬於蕈菇類的1種，但被歸在蔬菜類別，看似其貌不揚，卻是超級食物，根據《食品化學》期刊2018年所發表1篇文獻綜述指出，蘑菇富含維他命B、銅、鉀、硒和鋅等礦物質，還有豐富抗氧化劑。

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此外，2017年《食品化學》期刊發表1項研究，結果發現，金針菇和秀珍菇含有較高的纖維素，白蘑菇則含有豐富的鉀，而舞菇和牛肝菌等品種含有比其他品種更多的抗氧化劑。

蘑菇是菌絲類，生長在腐樹上，不進行光合作用，但仍含有多醣體、膳食纖維、維他命B群、麥角醇、核酸、礦物質等多項營養成分。在料理時，蘑菇很少為主角，常與其他食物混合烹飪，帶來極家的風味，因蛋白質含量高，被喻為「蔬菜牛排」美譽。

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吃蘑菇配茄子會中毒？台灣食藥署為你破解迷思

近期網傳蘑菇和茄子一起吃會中毒，對此，台灣食藥署表示，這類傳聞未經證實，也沒有科學依據，對大多數民眾來說，可以每天食用。唯一必須警覺的是，許多野外生長的蘑菇是有毒的，但絕大部分民眾無法辨識哪些有毒，哪些則可以食用，因此建議別在野外摘取蘑菇，以免食物中毒。

食藥署建議，民眾應保持均衡飲食，建立正確營養攝取觀念，維持良好運動習慣，保持身體健康。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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