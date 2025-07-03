食物安全｜食物掉地上5秒內都能吃？醫生揭真相：細菌入侵要多久?
撰文：聯合新聞網
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食物掉地上5秒內撿起來真的還能吃嗎？對此，台灣營養功能名醫劉博仁發文，提醒民眾乾的食物也有小氣孔會吸細菌，不到一秒細菌就能污染食物，地板、桌面也都比想像中髒，吃了都恐怕會拉肚子，因此強調：「乾的不代表安全，掉地上最好都不要再吃」。
劉博仁在Facebook發文，表示近日在診間，一名小孩吃餅乾，餅乾掉到了地上，媽媽說：「餅乾掉地上不要再吃了，會有細菌」。劉博仁提到，很多人都聽說過食物掉地上「5秒內」撿起來沒事的傳聞，也有更進階的：「乾的食物掉在地上沒事，濕的才需要小心」，其實根據研究，這些觀念都不對。
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劉博仁指出，根據研究，當食物掉到地上時，「不到一秒」就會能跳到食物上，並且無論在公共場合，例如餐廳、學校桌子還是書桌，細菌都比想像中多，甚至桌子或地板的細菌量比馬桶還多，吃了掉在上面的食物，恐怕會拉肚子。
劉博仁表示，乾的食物也不安全，拍掉灰塵也沒用，因為像餅乾、麵包等食物表面其實有很多小氣孔，細菌一樣會被吸進去，沒看到不代表就安全，最後也提醒，「掉在地上的食物最好都不要吃了」。
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此文一出，不少網友紛紛提到小孩接觸到細菌的危險情況：
「孩子每天都手摸來摸去放嘴巴揉眼睛的，說實在也不乾淨 」、
「孩子會看掉落的食物有所分別，喜歡的1分鐘他都想撿起來，不喜歡的，0.001秒他都覺得有細菌」、
「小朋友都沒在注意手的衛生，擦鼻子，喜歡摸東摸西」。
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