食物安全｜魚生刺身暗藏寄生蟲2類海產高危！4招減感染防屙嘔肚痛

現代人喜愛魚生片、握壽司等生食，品嚐海鮮原味。然而，美味的新鮮海產中卻可能潛藏一種「隱形殺手」—海獸胃線蟲。這些寄生蟲難以肉眼察覺，若不小心食用，可能引發嚴重的腸胃不適。



即便是經驗豐富的廚師，也需要依賴專業處理手段來降低感染風險。台灣食藥署特別向民眾介紹海獸胃線蟲症，它到底是什麼，又該如何預防呢？

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多藏於魚類、墨魚體內 感染症狀為腹痛、噁心、皮膚紅疹

所謂的海獸胃線蟲症（Anisakiasis）是由寄生於水產品（如：魚類、墨魚）的海獸胃線蟲所引起的寄生蟲疾病。人們在食用未煮熟或生食受感染的海鮮，通常在48小時內可能會引發此病。發病的主要症狀包括腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉，甚至是皮膚瘙癢及紅疹等過敏反應。海獸胃線蟲主要存在於魚類和墨魚的內臟中，也可能移動到肌肉。若食用未經妥善加熱或未冷凍處理的受感染海鮮，蟲體可能侵入人體的胃壁或腸壁，引起急性症狀，部分情況可持續數月，甚至更久。

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4大方法預防感染 海產完全煮熟可殺死蟲體

想要降低感染海獸胃線蟲症的機率，民眾可以遵循以下4大方法：

1. 充分加熱：將海鮮澈底煮熟，避免生食或食用未煮熟的生水產魚類或生墨魚。

2. 適當冷凍：若需生食，應確保在-35℃以下冷凍15小時，或-20℃冷凍7天以上，降低寄生蟲感染的風險。

3. 避免交叉污染：生熟食分開處理，使用不同的刀具、砧板及容器，並保持手部及廚房工具清潔。

4. 儘早清除內臟：捕撈後應迅速去除魚內臟，以降低寄生蟲污染風險。



準備生食時需要注意3個步驟（點擊下圖看清！👇👇👇）

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最後，台灣食藥署也提醒，民眾應儘量避免生食或食用未煮熟的海鮮，萬一食用海鮮後出現腹痛、噁心或其他不適症狀，應儘速就醫。調理食品時要注意手部清潔、食材新鮮、用水衛生，並且避免生熟食交叉污染，且在外出用餐時，也應慎選信譽或衛生環境良好之店家，降低感染風險。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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