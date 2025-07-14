秋葵營養｜降血糖膽固醇2大關鍵護腦改善記憶力！3類人最有幫助
撰文：中天新聞網
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秋葵的特殊口感與黏液，令許多人望而卻步。
台灣營養醫學專家劉博仁指出秋葵是幫助穩定血糖、保護大腦、抗發炎的天然好食材。
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根據劉博仁Facebook指出新研究（PubMed: 39862637）中發現，補充「秋葵籽多醣」後，會出現學習力與記憶改善、腦部的發炎指標下降（像 TNF-α、IL-1β）以及抗氧化能力增強，因為它同時啟動了「抗氧化」與「抗發炎」兩大關鍵路徑。自由基傷害降低。
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除了對腦袋好以外，根據《Frontiers in Nutrition》的研究（PubMed: 39726865）中表示秋葵有助於降低空腹血糖、降低糖化血色素 HbA1c（約減少0.46%）以及降低總膽固醇與壞膽固醇（LDL）。
因為秋葵富含水溶性膳食纖維與多醣體，能延緩糖類吸收、減少餐後血糖震盪，對於有胰島素阻抗、糖尿病前期或容易飯後昏昏欲睡的人非常有幫助。
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