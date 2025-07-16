膀胱過動症｜嗜甜食辣易尿頻？膀胱過動症4禁忌 每小時飲水有上限

膀胱過動容易導致頻繁跑廁所，醫師表示，除了過度攝取甜食外，咖啡、辛辣食物、朱古力等食物，也都容易誘發膀胱過動。若不想加劇膀胱負擔，就要注意日常飲食禁忌。



台灣台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師戴定恩在Facebook「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」表示，吃甜食會讓膀胱頻繁爆炸，過多精緻食物的攝取，不只會胃酸倒流，還容易導致膀胱過動，不停跑廁所。

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生活中究竟還有哪些容易誘發膀胱過動的飲食禁忌？戴定恩列出四點，包括刺激性飲食、精緻食物、喝水量及煙癮都會影響。

1. 減少刺激性飲食：

有膀胱過動症的朋友，在日常生活中應該減少攝取刺激性的食物，像是咖啡、茶這些有含咖啡因的食物，或者是酒、辛辣的食物，都該減少攝取，避免刺激膀胱。

2. 杜絕精緻食物：

除了刺激性的食物之外，高糖分的精緻食物，像是蛋糕、汽水、朱古力，也要少吃一些，才不會為膀胱加劇負擔。

▼5招避免膀胱過動症（點擊下圖看清👇👇👇）

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3. 控制喝水量：

雖然水對人體來說非常重要，不過戴醫師要提醒膀胱過動症的朋友，喝水量依照體重和腎功能，控制在每小時150-300ml，，隨流汗多寡調整水分攝取，不要一次喝太多。

4. 戒掉煙癮：

香煙裡頭的尼古丁，除了對肺部會造成影響之外，其實對膀胱也是種刺激！尼古丁容易導致膀胱不自主地收縮，建議膀胱不好的朋友，多方嘗試戒掉煙癮。

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