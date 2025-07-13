魷魚營養｜魷魚降膽固醇？營養師揭烹調方式是關鍵！選靚鮮魷4招

魷魚不只美味可口，更富含豐富的營養價值。台灣營養師高敏敏指出，魷魚、透抽、花枝、小卷等「魷魚家族」不只熱量低、蛋白質含量高，還含有大量的鋅，能幫助提升抵抗力、促進傷口癒合，甚至具有延緩老化的功效。



許多民眾擔心魷魚的膽固醇含量過高，台灣營養師高敏敏近日在Facebook粉專表示，根據台灣食品檢驗的研究，魷魚在去除內臟後，每100克的膽固醇含量約在100至300毫克之間。這些膽固醇大多屬於固醇類，不會導致血液中膽固醇升高，反而有機會幫助降低三酸甘油酯，並補充EPA、DHA等對身體有益的不飽和脂肪酸。

按圖有答案，了解鑒別新鮮魷魚的主要方法👇👇︰

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台灣心臟科醫師劉中平也指出，魷魚的膽固醇主要集中在內臟部位，去除頭部和內臟後的魷魚肉，膽固醇含量並不會太高。魷魚肉中的油脂大部分是不飽和脂肪酸，可以降低血液中低密度膽固醇含量，提升血管壁的健康。

針對各種魷魚家族的膽固醇含量，高敏敏特別列出詳細數據。（Facebook@高敏敏 營養師）

針對各種魷魚家族的膽固醇含量，高敏敏特別列出詳細數據，以每100克計算：魷魚為270毫克、透抽（中卷）為337毫克、小管（小卷）為316毫克、花枝（烏賊）為193毫克、軟絲324毫克。

然而，烹調方式是決定魷魚是否健康的關鍵。專家建議，膽固醇遇到高溫會被氧化，容易在血管壁堆積，形成油脂斑塊而阻塞血流，因此建議少吃油炸，改用川燙、清蒸等清淡烹調方式。

▼魷魚肝可以食用嗎？要如何料理？（按圖看清👇👇👇）

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想要挑選新鮮的魷魚，專家建議可從外觀著手，挑選完整且具彈性、眼睛明亮有神的魷魚，避免選購外殼破損或有傷的魷魚。新鮮的魷魚雖然會有些許黏性，但不會有腥味。

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