薑黃營養｜抗老防失智配2食材效果倍升！營養師教自製1款保健飲品
撰文：中天新聞網
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薑黃素因具有抗發炎、抗老化等多重保健功效而備受矚目，但如何提升其吸收效果更是關鍵。
台灣營養師陳冠蓉指出，薑黃素搭配黑胡椒和堅果一起食用，能有效提升吸收率，不過特定族群食用時需特別注意。
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台灣營養師陳冠蓉在「蓉媽咪營養師健康寶典」分享，薑黃中的薑黃素是天然抗氧化劑，具有調節慢性發炎、延緩老化、改善消化不良、預防認知退化，以及改善脂肪肝等多重保健功效。
「新鮮薑黃、乾燥薑黃粉與咖哩粉都含有薑黃素，平時用來入菜是最天然的保健方式。」陳冠蓉表示，由於薑黃素不易被人體吸收，建議搭配少許黑胡椒和堅果一起食用，能大幅提升吸收效果。
按圖看需慎吃薑黃4類人：
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另外，陳冠蓉分享自製綠拿鐵的方法，每次添加1到3克薑黃粉（約含30到90毫克薑黃素），再加入少許黑胡椒粒、2顆核桃與蔬果一起攪拌。
然而，並非人人都適合服用高劑量的薑黃素保健品！陳冠蓉提醒，研究顯示薑黃素可能會抑制血小板凝集、降低血糖，以及降低器官移植抗排斥藥的療效。因此，有服用抗凝血藥、降血糖藥的患者，或是有膽結石、消化道潰瘍的民眾，在補充薑黃素相關營養保健食品前，應先諮詢醫師意見。
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