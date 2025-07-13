綠豆沙清熱排毒中醫推薦3配搭　健脾去濕加陳皮生薑 明目疏肝加？

夏天氣溫炎熱，總是口乾舌燥、喉嚨不適、睡不好，恐是火氣大、體內燥熱與濕氣重的警訊！這時來杯綠豆湯（綠豆沙），不僅能降火氣、清燥熱，養生效果更勝過昂貴藥方，若有不同症狀，還可搭配不同中藥材，達到專門調理的效果。



CP值超高的夏季養生秘方：綠豆湯

台灣中醫師艾莉絲指出，綠豆湯是傳統中醫常推薦的降火良方，具有顯著的清熱解毒效果。當出現嘴破、口乾舌燥、喉嚨不適及睡眠品質下降等症狀時，很可能是體內火氣過大、燥熱並伴隨濕氣重的警訊。此時，一碗適當搭配的綠豆湯能從內到外幫助身體恢復平衡，是經濟實惠又有效的自然療法。

按圖看綠豆的好處👇👇👇：

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綠豆湯配陳皮、生薑 健脾又去濕

針對脾胃濕熱、四肢困重、大便不成形及消化不良的人，艾莉絲推薦，可以在煮綠豆湯時，加入陳皮10克、茯苓5克和生薑1片，達到健脾理氣、清熱去濕的功效，若能夠吃薑，可增加至兩片生薑，效果會更為顯著，能更有效地改善脾胃功能，幫助排除體內濕氣。

綠豆湯配蓮子、百合 清心安神改善睡眠品質

對於心火旺盛、容易心悸心慌及失眠多夢的人群。艾莉絲提到，可以將綠豆與蓮子20克、百合15克搭配，煮成安神綠豆湯，能清心安神、健脾益腎。這組合特別適合精神緊張、情緒不穩定或長期睡眠質量不佳的人士，透過溫和的配方調節中樞神經系統，促進身心平衡。

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綠豆湯配玫瑰、菊花 紓緩眼部不適

針對肝鬱火旺體質的患者，艾莉絲建議，可以在綠豆中加入玫瑰花10克、菊花5克一同熬煮成湯，能夠清熱解毒、疏肝明目，特別適合有頭暈耳鳴、口乾口苦及眼睛紅腫等症狀的人，菊花清熱解毒，搭配玫瑰花疏肝解鬱，能有效緩解肝火過旺引起的各種不適。

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