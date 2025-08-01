吃飯飲茶都錯？醫揭喝茶5危害　飲錯恐增致癌風險+6類茶飲用建議

喝茶一定健康？台灣邱正宏醫師近日在Youtube頻道上分享，大部分人都以為喝茶可以養生，有些人甚至把茶當水喝，但原來喝茶習慣不對，會有5大壞處，每天喝也不一定健康，隨時愈喝愈傷身！



錯誤喝茶可能危害健康。（unsplash）

茶8大功效｜降血壓、促脂肪代謝

喝茶有助抗氧化，幫助減脂，也能降低壞膽固醇，改善血管彈性，減低高血壓風險。茶含有適量咖啡因，有助提神醒腦，消除疲勞感，刺激性又比咖啡低。飯後喝茶能減少脹氣，促進脂肪代謝，因此不少人都喜歡喝茶。但邱正宏醫師指出，喝茶原來也有壞處，錯誤飲用可能危害健康！

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喝茶5大壞處

1.影響鐵質吸收

茶含有單寧酸，與食物中的鐵質結合，會形成不易吸收的複合物，影響鐵質吸收。缺乏鐵質容易導致貧血，孕婦應特別小心。進食期間和進食後應避免喝茶，以免阻礙吸收食物中的營養。

醫師建議：在用餐前半小時 ，或用餐後一小時喝茶。若要在進食期間喝茶，應選擇單寧酸含量較低的紅茶。



2.影響睡眠品質

茶類含有咖啡因，約是咖啡的三分之一。過量攝取咖啡因可能會導致焦慮、緊張、失眠、心悸等問題，也會增加心臟負擔，因此應避免睡前喝茶，降低睡眠品質，特別是一些咖啡因含量較高的茶，例如綠茶和烏龍茶等。

醫師建議：若一定要在睡前喝茶，可以選擇重發酵的茶，例如普洱等。



睡前喝茶可能降低睡眠質素。（unsplash）

3.刺激腸胃

茶葉中的多酚和鞣酸等物質，會增加胃酸分泌，造成腸胃不適。 鞣酸會與食物中的蛋白質、鐵質、鈣質產生化學反應，形成沉澱物，導致腹脹或消化不良。胃病、胃潰瘍和胃部敏感人士不宜喝太多茶，以免刺激腸胃。

醫師建議：避免空腹喝茶，腸胃虛弱人士應避免飲用濃茶，因濃茶的多酚和鞣酸含量比一般的茶更高。也應避免飲用寒性的茶，例如綠茶。綠茶的葉綠素含量較多，對腸胃的刺激較大。



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腸胃虛弱人士應避免空腹喝茶，或飲用濃茶，刺激腸胃。（unsplash）

4.增食道癌風險

不少人都喜歡泡熱茶，熱茶的溫度一般較高，甚至超過65℃。世界衛生組織轄下的國際癌症研究機構已把「攝氏超過65度的熱飲」納入為2A 類致癌物。高溫的飲料在通過食道的時候，可能會燙傷食道的黏膜細胞，導致紅腫等發炎症狀，長期飲用熱茶有機會致癌，增患食道癌風險。

醫師建議：先把熱茶放涼至不燙嘴的時候再飲用。



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長期飲用熱茶可能增加食道癌風險。（unsplash）

5.與藥物產生交互作用

服用藥物的時候不能配茶，茶葉中的鞣質和咖啡因，可能影響藥物的吸收和代謝，甚至產生不良反應。 茶與氣喘治療藥同服，會加强藥物作用，增加副作用的風險。茶與胃藥和消炎藥並用，會降低藥效。

6大茶類功效及適合人群

不同種類的茶，例如綠茶、紅茶、烏龍茶等，因發酵程度不同，營養價值和功效也有所差異，適合不同人飲用。成年人每日可喝2-3杯茶，因應自己的體質和需求，6大茶類喝哪一種最好？

1.綠茶減脂

綠茶有助減脂。（unsplash）

綠茶的茶葉未經發酵，含大量茶多酚，也富含維他命等營養素。綠茶的品種包括抹茶、煎茶、玉露、碧螺春、龍井等。喝綠茶有助延緩衰老，預防心血管疾病，提高人體的免疫能力。

綠茶：適合熱性體質人士，也適合減脂和抗氧化需求者，寒性體質人士應少喝。



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2.紅茶提神

紅茶有助提神。（unsplash）

紅茶是全發酵茶，可保護脾胃並暖胃，但咖啡因含量最高。紅茶的品種包括祁紅、大吉嶺、伯爵、錫蘭、阿薩姆等，喝紅茶能有效地提神醒腦。

紅茶：適合寒性體質人士，熱性體質和對咖啡因敏感人士應少喝。



3.青茶降三高

青茶可降三高。（photo-ac）

青茶是半發酵茶，茶性平和，兼備綠茶的清新和紅茶的醇厚。青茶的品種包括鐵觀音、凍頂烏龍、大紅袍、水仙等，喝青茶有助消化和解油膩，也能幫助降三高。

青茶：適合不同體質的人士飲用。



4.黑茶護腸胃

黑茶有助保護腸胃。（unsplash）

黑茶是後發酵茶，味道醇厚，性味屬溫，品種包括普洱、六安等。黑茶包含益生菌，能促進消化，當中的茶多酚和茶褐素等成分，具有降低血脂和膽固醇的作用。

黑茶：適合飲食油膩，需調理腸胃的人士飲用。



5.白茶消炎抑菌

白茶可消炎抑菌。（unsplash）

白茶是微發酵茶，味道清淡甘甜，咖啡因含量較低，品種包括壽眉、白毫銀針等。白茶含豐富多酚和氨基酸，具有消炎抑菌的效果，白茶中的天然成分有助抑制口腔中的細菌繁殖，保持口氣清新。白茶也富含二氫楊梅素，有助肝臟排毒。

白茶：適合追求天然養生、對咖啡因敏感人士。



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6.黃茶清熱解毒

黃茶有助清熱解毒。（unsplash）

黃茶是輕發酵茶，味道溫和，帶有熟果香，品種包括君山銀針、蒙頂黃芽等。黃茶在製作過程中產生的消化酶，能促進腸胃蠕動。黃茶也具有清熱解毒的功效，有助緩解咽喉腫痛和咳嗽的症狀。

黃茶：適合腸胃較弱和容易上火人士。



注意喝茶禁忌，選對適合自己的茶類，便能喝得健康！