南非國寶茶功效｜助眠降三高6功效　冇咖啡因孕婦都啱！1類人慎飲

許多人因為水沒有味道、不好喝，所以很少喝水，但其實水分攝取太少，對身體代謝會有很大影響，營養師表示，南非國寶茶很適合不愛喝水的人，而且對身體也有很多好處。



台灣營養師王證瑋表示，南非國寶茶是由一種特有植物「線葉金雀花」所製成，主要生長在南非西開普省的塞德堡山區，它是一種天然無咖啡因的茶飲，非常適合對咖啡因敏感的人，而且單寧含量低，減少了傳統茶飲可能帶來的苦澀口感，也不會阻礙鐵吸收。國寶茶不僅可以當水分補充的一種方法，對身體也有許多好處！

南非國寶茶功效（按圖👇👇👇）

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1. 抗氧化：南非國寶茶富含多種抗氧化物質，如屬於抗氧化劑的槲皮素，有助於減少細胞損傷，降低慢性疾病風險。

2. 促進心血管健康：研究指出，南非國寶茶有助於降低壞膽固醇、提升好膽固醇，改善心血管健康。

3. 血壓穩定：可能有助於血管擴張、促進血液循環並降低高血壓風險。

4. 維持消化道正常：南非國寶茶的抗發炎功效有助於紓緩腸胃發炎、胃痙攣或腹脹，還能幫助維持腸道菌相平衡。

5. 紓緩緊張感： 南非國寶茶有助於放鬆並促進睡眠品質，並可幫助穩定情緒，對於壓力大、容易生病的人來說非常適合。

6. 穩定血糖值：國寶茶中的阿斯巴拉素（Aspalathin）可能有助於調節胰島素，並助於穩定血壓水平，對於糖尿病患者或預防性血壓的表現非常有益。



4種人最適合喝南非國寶茶

王證瑋指出，以下四類人最適合飲用南非國寶茶：

1. 尋求健康茶飲者：因無咖啡因、低單寧含量，適合希望避免咖啡因副作用的人。

2. 高壓族群：能放鬆神經、提升睡眠品質，特別適合工作壓力大或難以入睡的人。

3. 注重皮膚保養者：抗氧化作用延緩皮膚老化、減弱發炎問題。

4. 胃腸敏感者：溫和、不刺激，適合腸胃不適或經常腹脹的人。



王證瑋提醒，民眾飲用南非國寶茶，建議一天不要超過6杯，每杯大概240c.c.，最好不要用南非國寶茶取代開水，畢竟正常飲水還是很重要的。此外，南非國寶茶因為不含咖啡因，因此沒有特別的禁忌，甚至連孕婦都能喝，不過腎功能不佳者，建議還是諮詢醫師後再飲用。

傳統6大茶類👇👇👇︰

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