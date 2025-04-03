戒煙食物｜研究：最易誘發煙癮4食物拉麵都有份？想戒煙先戒1飲品

戒煙食物｜政府近年大力推行禁煙，大加煙稅，令煙民們的戒煙壓力大增，但克服煙癮不易，因涉及心理和生理的依賴。不過，最近有研究發現，原來食物都會左右吸煙慾望。要戒煙，不妨從飲食入手。



煙草造成健康風險一早已被認定，有學者就試圖找出吸煙慾望與食物的關係，訂立有效控制吸煙慾望的營養方法。京都女子大學去年（2024）於《Tobacco Induced Diseases》發表了一篇題為《加熱煙及香煙吸食者與吸煙慾望相關的食品和飲料研究》的論文，揭示了某些食物和吸煙慾望的增減息息相關。

最易引發煙癮食物第1位：啤酒（Diego Indriago@pexels）

戒煙｜研究：最易引發煙癮食物排名 啤酒第1

研究涉及657人（40至69歲），當中包括非吸煙者、吸煙者和加熱煙（電子煙）吸食者。針對58種常見食物以及烹飪方法，了解「攝取它時，是讓你想抽煙還是不讓你想抽煙？」結果顯示，啤酒（78%）是最讓人想吸煙的食物，而許多酒精飲料均排於前列。黑咖啡（65.6%）、烤肉（44%）、拉麵（33.3%）也排名較前。而最讓人想吸煙的口味是油脂風味（33.3%）、醬料（13%）、油炸食品（30.9%）和中餐（42.9%）。相反，水果和乳製品位居使人們不想吸煙的食品和飲料的榜首。消委會啤酒｜30款全含生物胺可致腦出血！青島最肥 1款含嘔吐毒素

最易引發煙癮食物第1位：啤酒

最易引發煙癮食物第2位：黑咖啡

最易引發煙癮食物第2位：黑咖啡（Anna Spoljar@Unsplash）

最易引發煙癮食物第3位：烤肉

最易引發煙癮食物第3位：烤肉（Caio@pexels）

最易引發煙癮食物第4位：拉麵

最易引發煙癮食物第4位：拉麵（KoKai Chang@Pixabay）

戒煙｜高油脂對電子煙吸食者影響更強

與非吸煙者相比，吸煙者的平均酒精攝取量顯著較高（不吸煙者為10.3，吸煙者為 76.6，加熱煙吸食者為39.4毫升/天）。乳製品（順序為76.3、48.2、57.6克/天）和水果（順序為46.4、22.2、31.4克/天）的攝取量則顯著較低，這表明食物和飲料攝取量與吸煙慾望之間存在關連。

相關研究也調查了加熱煙和香煙吸食者與吸煙慾望相關的食物和飲料是否不同。結果發現，與吸煙者相比，高油高脂食物對加熱煙吸食者的吸煙慾望有更強的影響。

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減煙癮食物：水果

減煙癮食物：水果（Jo Sonn@Unsplash）

減煙癮食物：乳製品

減煙癮食物：乳製品（Stefan Lindecke@Unsplash）

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戒煙食物｜吃水果減少尼古丁吸收

研究結論指：進食水果和乳製品能降低吸煙的慾望，相反啤酒等含酒精飲料、咖啡和脂肪類食物會讓人吸煙的慾望提升。而吸煙者可能會減少食用水果和乳製品等，因為這些食物中的有機酸會影響唾液pH值，並減少尼古丁的吸收。研究人員亦指出加熱煙和香煙吸食者吸煙慾望的差異，可能是因為兩者尼古丁水平和對味覺的影響有不同，不過仍需要進一步研究。

透過該項研究，確認了吸煙的慾望和食物密切相關，有意戒煙的人，不妨試試從食物入手。日本食品與健康顧問南恵子就提出，選擇戒煙食物時可留意兩個方面。

吃有咬口的乾果，有助抵抗心癮。（Jenő Szabó@Pixabay）

１多咀嚼抗「口癮」

成功戒煙的關鍵是如何打破尼古丁引起的依賴和心理依賴。在心理層面，不少人會選擇嚼口香糖和甜食去抵抗「口癮」。南恵子指有一種理論認為，咀嚼行為有助放鬆。無糖口香糖和無糖軟糖是不錯的選擇，乾果的膳食纖維含量很高，可以增加咀嚼的次數，也更有益。

以果汁或茶替代咖啡，助抗尼古丁依賴。（Susanne Jutzeler, suju-foto@pexels）

２果汁替代咖啡抗尼古丁

很多人會在想放鬆的時候喝咖啡和抽根煙，卻原來咖啡也是吸煙催化劑。新鮮的果汁，應該是更好的選擇。不僅是因為水果可降低吸煙的慾望，橙或西柚等含的芳香化合物（如檸檬烯）被認為具有放鬆的效果，可彌補尼古丁缺乏時的不安。另外，也可選茉莉花或甘菊茶，當中的茶氨酸同樣具放鬆效果，也被認為能夠抑制咖啡因的影響。早餐蔬果汁｜蔬果汁好健康？13款鈉含量相差47倍！飲1罐佔日限20%

參考資料：CareNet／All About