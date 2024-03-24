黃豆功效｜健腦助防癌肌少症　營養師推黃豆薏仁飲5材料好過豆漿

抗癌必喝「黃豆薏仁活力飲」！營養師陳冠蓉表示，「全穀根莖類」、「蔬菜類」、「水果類」，皆富含植化素、膳食纖維，有助改善腸胃道健康、抗發炎，而且黃豆類與全穀類搭配，還能提高蛋白質的利用率，防肌少症。因此，飲食中若經常攝取富含植化素、膳食纖維的食物，可提升免疫力，並增加抗癌等好處！



黃豆薏仁活力飲提升免疫力、讓腦部更靈活

陳冠蓉說明，市售豆漿會過濾掉豆渣，口感較佳，但是卻會大幅減少纖維、抗炎營養素等，其實相當可惜。建議民眾不妨在家自製「黃豆薏仁活力飲」，將黃豆、薏仁、香蕉、堅果、奶類等食材一起製作，除了可以提升免疫力，還能讓腦部更靈活。

5類食物可達到抗癌效果（按圖👇👇👇）

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「全黃豆」不濾渣，營養價值高，而且還零膽固醇，當中更含有大豆異黃酮素、卵磷脂、鈣、維他命B雜、纖維、色胺酸等。陳冠蓉補充，多攝取黃豆無論是對小孩的發育、健腦、穩定情緒、提升免疫力都很有幫助！卵磷脂則是腦細胞膜重要材料，能代謝成重要的腦神經傳導物質「乙醯膽鹼」。因此，多攝取黃豆能讓腦部更靈活，思路更清晰！

「薏仁黃豆活力飲」食譜：具備五大類食物 均衡又營養

1. 豆類：蒸熟黃豆45g。

2. 全穀類：蒸熟紅薏仁30g。

3. 水果類：香蕉70g（約1／2根）。

4. 堅果：腰果10g。

5. 奶類：低脂乳200cc（如果是打成冷飲，也能以無糖乳酪飲品替換）。



做法：將所有食材放進調理機攪打均勻即完成。

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黃豆搭配全穀類攝取提升蛋白質利用率

陳冠蓉指出，「薏仁黃豆活力飲」當中，黃豆富含離胺酸、異白胺酸，但是甲硫胺酸、色胺酸的含量少，全穀類則含豐富甲硫胺酸、色胺酸，因此建議黃豆與全穀類搭配攝取，製作成豆穀漿，使胺基酸互補，提升蛋白質利用率。

另外，薏仁屬全穀物，富含維他命B1，在能量轉換過程佔重要角色，能夠幫助人有精神、不易累。而低脂奶含鈣質，能穩定神經、幫助神經傳導物質釋放。香蕉、腰果則都含有豐富的維他命B6，維他命B6是合成許多神經傳導物質的關鍵營養素，能產生愉快情緒、提升專注力與記憶力。

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