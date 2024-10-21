豆腐營養｜防慢性病營養師建議多攝3種豆！附2豆腐食譜高纖高蛋白

權威期刊證實，植物性蛋白有助於健康老化，可顯著預防慢性病、維持良好身體機能和心理健康。但植物性蛋白怎麼吃？



台灣營養師陳琇雯建議，黃豆、黑豆、毛豆是最佳選擇，可以試試入門款的豆腐燕麥，直接做成煎餅或是獅子頭好吃又健康。

植物性蛋白入門料理（按圖👇👇👇）

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豆腐不是涼性食物 牙口不好這樣吃

陳琇雯表示，很多人擔心豆腐太涼，那是因為盒裝豆腐可以不用煮直接吃涼拌，其實就屬性來說，豆腐並不是涼性食物，牙口不好的人可以把豆腐加入蒸蛋，也可以煮成豆腐湯，煮過更不用擔心寒涼的問題。

植物性蛋白入門料理1：豆腐燕麥煎餅

而減重族群也很建議吃豆腐，板豆腐是第一名，再來是嫩豆腐，其次才是雞蛋豆腐。她推薦植物性蛋白的入門料理，就是豆腐燕麥煎餅。陳琇雯說，這道煎餅作法很簡單，買回來的板豆腐沖乾淨後，直接加燕麥片捏碎，不用加任何粉類，可以灑一點胡椒，壓成煎餅形狀。做好後可以冷凍起來慢慢吃，也可以微波後吃，或是用油煎，不用煎太久，只要兩面金黃就好，因為本身就是熟食，不但簡單方便，而且高纖、高蛋白。

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植物性蛋白入門料理2：豆腐燕麥獅子頭

此外，也可以用豆腐加洋蔥，加上搗碎的燕麥片做成獅子頭，可以撒上芝士進氣炸鍋或做成照燒口味都很不錯。另外，豆腐很百搭，清雪櫃的時候就可以用，可以搭配各種蔬菜和燕麥做成什錦丸子。

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植物性蛋白不等於植物肉 豆製品加工愈少愈好

陳琇雯提醒，現在很流行植物肉，不過植物肉的加工程度太高，並不健康，建議回歸低加工原態食物，植物性的豆類就是好選擇，但注意要愈少加工愈好。如果是自己買黃豆回去做豆漿或豆腐，黃豆一定要徹底清洗沖水3分鐘，或是選真空包裝的黃豆會比較好，以免黃麴毒素污染。而豆渣比較容易造成脹氣，容易脹氣者可以在沖洗時去掉豆膜，就能減少脹氣發生。

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