豆漿功效｜穩血糖降膽固醇豆漿4好處 1飲法效果更強！2類人不宜
撰文：Heho健康
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豆漿口感濃郁滑順、熱量低、膳食纖維高，是不少人早餐的首選。它不只能增加飽足感，還有助於降低膽固醇、血糖及保護心血管健康。但與牛奶相比，誰更營養？
豆漿 vs 牛奶：營養比一比
分類不同：豆漿屬於「豆魚蛋肉類」，牛奶是「乳品類」。
豆漿混搭不同食材更健康（按圖👇👇👇）
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蛋白質：兩者都含有優質蛋白質。豆漿是植物性蛋白，含量高，且富含 9 種人體必需胺基酸，品質不輸肉類。
其他營養：
- 豆漿：含膳食纖維、不飽和脂肪酸、維他命E、葉酸、礦物質（如鉀、鐵、鎂）、大豆異黃酮。
- 牛奶：富含鈣質、維他命 B2、B12、A，以及有助鈣吸收的乳糖。
小知識：牛奶的鈣質是豆漿的7.4倍，一杯牛奶能提供成人每日約1/4的鈣質需求。
豆漿的4大健康功效
1. 幫助瘦身：低熱量又有飽足感，能避免正餐過量。
2. 降膽固醇：富含不飽和脂肪酸，膽固醇為0。
3. 穩定血糖：高纖低糖，建議保留豆渣一起喝效果更佳。
4. 護心血管：大豆異黃酮可降血脂、減少心血管疾病風險。
建議攝取量：每天 1～2 杯即可，不建議當水喝過量。
按圖了解喝豆漿的4項大忌︰👇👇👇
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誰不適合喝豆漿？
- 腸胃較敏感者：豆漿含難消化的寡糖，易產氣脹氣。
- 黃豆過敏者：約0.3%的人會出現皮膚癢、腹脹或呼吸不適等過敏反應，應避免飲用。
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