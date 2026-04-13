微波爐煮食易致癌？專家解謎與容器有關！2食物高危！3步正確加熱

許多上班族因工作繁忙，經常依賴超商微波食品解決三餐，但關於微波爐的健康疑慮從未消散。台灣中醫師羅珮琳針對常見的微波爐迷思進行澄清，指出微波加熱本身並無害，真正的健康風險反而來自食物本身與承裝容器。



長期食用微波食品可能對肝臟造成負面影響。一項前年進行的研究，針對小鼠進行為期1至3個月的微波食品投餵實驗，結果發現小鼠血清中白蛋白與膽紅素升高，總蛋白濃度下降，肝臟的抗氧化酵素也隨之下降。此發現顯示，長期食用微波食品可能導致營養不均衡，進而降低身體的抗氧化能力。

相關文章：微波爐安全｜番薯著火雞蛋腸仔易爆炸 10類食物忌微波爐高溫加熱👇👇👇

+ 17

關於微波爐是否致癌的疑慮，羅珮琳醫師表示完全是誤解。微波屬於「非游離輻射」，與會破壞DNA的核輻射或X光截然不同，因此「微波爐加熱使食物具有放射性」的說法並不成立。早在民國93年進行的一項為期13週的大鼠動物實驗結果顯示，微波加熱與傳統加熱方式對大鼠的影響無顯著差異，實驗結論明確指出微波加熱並不會為食物帶來毒素。

然而，微波加熱過程確實會破壞部分不耐高溫的營養素。維生素（維他命）C、B、K、黃酮類以及酵素等營養成分容易在加熱時流失，這是微波加熱無法避免的特性。市售微波食品的真正隱憂在於食物本身與容器材質。

冷凍炒飯、意大利麵等常見的微波食品多屬「超加工食品」，通常高鈉、高脂肪、低纖維，長期食用可能增加高血壓與心血管疾病的風險。其中添加的防腐劑與添加物，也可能對腸道健康與代謝造成負面影響。 更值得警惕的是不合格的承裝容器。若使用非微波安全的塑膠容器加熱，可能釋放出微塑膠、雙酚A等有害物質。

即使是標示「微波安全」的塑膠容器，若加熱過度，仍可能釋放影響內分泌、生殖及免疫系統的化學物質，成為隱形的健康威脅。為兼顧便利性與健康，羅珮琳醫師提供三項實用建議。

1. 首先應採取快速加熱、減少水量的方式，加熱時間愈短、溫度愈低、水量愈少，愈能保留食物中的水溶性維生素

2. 其次，經常外食或食用微波食品的人應額外補充新鮮水果，以彌補微波加熱過程中流失的營養

3. 最後也是最重要的一點，應將食物倒入玻璃容器後再加熱，雖然多了清洗手續，但能完全避免塑膠容器釋放化學物質的風險，讓飲食更加安心



相關文章：微波爐禁忌｜翻熱食物錯1步恐食物中毒！專家教正確叮法忌放5食物

+ 10

延伸閱讀：

吃超商微波食品「塑膠微粒恐堆滿腦部」 權威醫：我都不敢吃

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

