廚房致癌｜醫揭廚房6毒物可致癌肺水腫！抽油煙機都不夠+預防4招

你家每次做飯，是不是習慣性地關上廚房門，打開油煙機，然後開始煎炒烹炸？你可能會覺得，只要油煙機開着，廚房裏的油煙都被吸走了。



但你可能不知道，廚房裏藏着一個比看得見的油煙更可怕的「隱形殺手」。它無色無味，致癌風險卻不亞於油煙。做飯時的一個小習慣，會增加全家患癌風險——關窗關門！

降廚房致癌風險4方法（01製圖）

這個看似不起眼的習慣，恰恰給了「隱形殺手」可乘之機。4招降低患病風險👇👇👇

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做飯時關上門窗，致癌物「彌散」到全家

很多人夏天怕熱、冬天怕冷，做飯時會把廚房門窗關得嚴嚴實實。這個看似不起眼的習慣，恰恰給了「隱形殺手」可乘之機。2025年，美國斯坦福大學研究團隊在國際期刊《危險材料雜誌》刊發的一項研究指出：使用燃氣灶做飯，如果通風不足，會釋放出大量的苯（一類致癌物），讓全家人的患癌風險顯著增加。①

研究人員模擬了從60多平方米公寓到260多平米別墅等各種戶型，結果驚人地一致：只要關窗用燃氣灶1~2小時，廚房產生的苯等有害物質，就會像「幽靈」一樣，悄無聲息地擴散到你家客廳和卧室的每個角落。

更扎心的是，在緊閉門窗的情況下，抽油煙機效果會大打折扣。現代房子的密封性都很好，高速運轉的油煙機就像一個強大的「抽氣泵」，把室內的空氣拼命往外排。如果門窗緊閉，屋內就會形成「負壓區」。這不僅會讓油煙機的吸力下降，更糟糕的是，它會把燃氣燃燒產生但還沒被抽走的污染物，從門縫、管道縫隙裏「倒吸」進其他房間。

家中兒童、老人等脆弱人群面臨的風險更大。應急總醫院呼吸與危重症科主任周雲芝2026年2月在接受健康時報採訪時表示，家庭中長期高頻次烹飪的「掌勺人」、基礎疾病多且修復能力差的老年人，以及住在通風條件差的老舊住宅的人群，都屬於高風險人群。②

廚房裏的「有毒污染物」，比你想象的更多更復雜

廚房中的有害物質遠不止油煙和苯。廣州市紅十字會醫院急診醫學科副主任醫師劉劍烽2026年2月在接受健康時報記者採訪時介紹，燃氣灶燃燒和高温烹飪，會產生一個複雜的「毒物譜系」：

1. 甲醛

不僅是裝修污染，也是燃燒的副產物。作為一類致癌物，它可能誘發鼻咽癌、白血病，還會持續刺激呼吸道，引發不適。

2. 多環芳烴

主要藏在高温烹飪產生的油煙裏。這類物質被列為一類及二類致癌物，能造成DNA損傷，顯著增加肺癌風險。

3. PM2.5和PM10

這些微小顆粒物不僅來自油煙，也來自燃氣燃燒過程。它們能深入肺部，引發心肺疾病，同樣被列為一類致癌物。②

除了致癌物外，周雲芝醫生提醒，廚房空氣中還潛伏着其他「幫兇」，同樣需要警惕：

4. 二氧化氮

高温燃燒時產生。雖然國際癌症研究機構尚未對其明確分類，但它會誘發哮喘和慢阻肺，同樣可能增加肺癌風險。

5. 一氧化碳

燃料不完全燃燒的產物，會悄無聲息地導致組織缺氧，嚴重時可引發心血管事件。

6. 丙烯醛

油脂高温分解後的產物，會強烈刺激眼鼻黏膜，吸入過多甚至可能引發肺水腫。②

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記住4個方法，把廚房的致癌風險降到最低

1. 優化燃氣使用

如果擔心燃氣污染，可以優先使用電磁爐或電陶爐替代燃氣灶，這類電器不產生燃燒副產物，雖然仍會有油煙問題。如果喜歡燃氣爆炒的「鍋氣」，可以在燉煮、煲湯這類長時間烹飪，交給電磁爐；爆炒、快炒這種短時間烹飪，再開燃氣。

2. 加強廚房通風

通風是阻斷污染物擴散的關鍵。使用燃氣灶時，必須同時打開抽油煙機和窗戶（或開門形成對流）。開窗不需要大開，保留5～10釐米縫隙即可維持氣壓平衡，顯著降低污染物濃度。開窗位置應與油煙機形成對角線，促進空氣流動。②

3. 油煙機要晚關

油煙機提前開15秒，做完飯晚關3～5分鐘。這是由於油煙機不能一開機就立馬進入高效工作狀態，提前開能保證油煙機「緩衝到位」，這樣油煙一冒頭就能被快速吸走。做好菜後，室內油煙含量也不會立馬歸零，還需要讓油煙機再多幹3～5 分鐘活兒，吸走剩餘油煙。‍另外，油煙機需要定時清潔，以免影響排煙效率。③

4. 定期進行篩查

長期高頻烹飪者，尤其是有肺癌家族史者，建議定期進行低劑量CT篩查；此外關注老人、兒童等脆弱人群的健康狀況，若出現持續咳嗽、胸悶、頭暈等症狀，需及時就醫檢查。②

寫在最後：廚房，是家裏最有煙火氣的地方，承載着一日三餐的温暖和愛。別讓這份煙火氣，變成威脅家人健康的「廢氣」。



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本文綜合自：

①Garg A, Kashtan Y, Nicholson M, et al. Exposure and health risks of benzene from combustion by gas stoves: A modelling approach in U.S. homes. J Hazard Mater. 2025;492:137986. doi:10.1016/j.jhazmat.2025.137986

②2026-02-13健康時報《開窗做飯有助防癌》（記者：高瑞瑞）

③2024-11-22丁香媽媽《做飯時記住這 5 點，遠離油煙傷害》



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