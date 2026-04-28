蔡卓妍結婚｜43歲阿Sa與細10年教練結婚！凍齡5招自製茶飲+看小說

蔡卓妍結婚｜凍齡秘訣｜今日（28日），蔡卓妍（阿Sa）毫無預警地在Instagram上分享婚紗照，正式宣佈與小10歲的健身教練林俊賢（Elvis）結婚。她寫到「恭喜我嫁你，恭喜你娶我，以後請多多指教，多謝大家的祝福」。照片中的阿Sa笑容燦爛，與剛出道時相差無幾。早前，她亦大方分享過保養秘訣，竟然是靠養生茶同言情小說！



蔡卓妍結婚｜阿Sa宣佈與小10歲健身教練結婚

阿Sa自2000年拍攝青春劇《青春@Y2K》嶄露頭角後就簽約英皇娛樂，與鍾欣潼組成女子組合「Twins」，推出過《下一站天后》、《戀愛大過天》等流行歌曲，亦參演過《戲王之王》、《雛妓》等電影，獲得金像獎最佳女主角提名、金紫荊獎影后。現年43歲的她保養得宜，今日更傳出喜訊，收穫大批網友祝福。不少人更表示，完全看不出來相差10歲。

蔡卓妍阿Sa凍齡5秘訣

入行26年來，阿Sa一直維持45公斤左右，更擁有22吋纖腰。除了多飲水、運動外，原來都是靠以下幾招。

1. 盡量戒糖

阿Sa在參加內地綜藝節目《青春環遊記》時表示，自己已經盡量戒掉糖分。她提醒大家，女性一天最多吃25克糖分，而一碗白飯就已是5克左右，所以要特別注意份量。加工糖、精緻糖等糖分是高熱量的來源，會轉化為脂肪易令人變肥。此外，高糖飲食會導致「糖化臉」，令毛孔變粗大、皮膚變粗糙。

阿Sa表示，自己已經盡量戒掉糖分，她提醒大家，女性一天最多吃25克糖分。（choisaaaa@Instagram）

2. 三棗水

三棗水做法非常簡單，只要準備去核紅棗（3克）、南棗（2克）、蜜棗（1克）加水一起煮即可。阿Sa表示這款茶飲特別適合經期結束後飲。紅棗補血，南棗滋陰，蜜棗潤肺，三者結合能，幫助放鬆心情，調理脾胃，亦能補氣血。

三棗水做法非常簡單，只要準備去核紅棗（3克）、南棗（2克）、蜜棗（1克）加水一起煮即可。（網上圖片）

3.紅蘿蔔蘋果水

除了三棗水，阿Sa還推薦「紅蘿蔔蘋果水」，做法同樣簡單，只需紅蘿蔔、蘋果和1片薑加水煮即可。她習慣在早上飲，可保護腸胃。蘋果富含果膠，有助改善便秘、排毒，加熱後效果更佳。紅蘿蔔則富含β-胡蘿蔔素對皮膚好，特別的是，加入生薑能中和水果的寒涼，有驅寒作用。這款水不但能養胃，還能養出自然的紅潤好氣色。

4. 跳Zumba

吃得健康，自然也少不了運動。阿Sa透露自己非常喜歡跳尊巴，一次可以跳1小時。尊巴（Zumba）是結合拉丁舞蹈、有氧運動的運動，源自哥倫比亞。動作簡單，適合無任何舞蹈基礎的人。跳1小時就能燃燒約500大卡，還能鍛鍊核心肌群、臀部和大腿，讓身體線條更緊致。

阿Sa透露自己非常喜歡跳尊巴，一次可以跳1小時。（choisaaaa@Instagram）

5. 看言情小說

阿Sa坦言過了35歲後，花了兩年時間才適應「變老」的事實。她還自爆喜歡看《霸道總裁》系列的言情小說，還會付費觀看。言情小說大多是甜蜜的故事，能讓大腦分泌多巴胺，有助緩解壓力和焦慮，亦能保持到心態年輕。對於需要長時間工作的藝人來說，這是極佳的精神補給。