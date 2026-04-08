凍齡飲食｜77歲潘迎紫凍齡秘訣日吃2水果護心防癌！營養師4招抗老

77歲「一代女皇」潘迎紫出道逾60年，2025年現身金鐘獎時，超狂狀態就已驚豔眾人！近日，潘迎紫為宣傳4月活動，現身深圳街頭拍攝宣傳片，沒想到被民眾「野生捕獲」，鏡頭下的真實面貌再度震驚網友！究竟這位美魔女是如何凍齡的？



77歲潘迎紫驚現街頭 超狂凍齡美貌引爆熱議

近日，潘迎紫為宣傳4月將在大陸成都的演出，驚喜現身深圳街道拍攝影片。由於近年過著半退休生活，潘迎紫的出現，讓路過民眾紛紛停下腳步，拿出手機狂拍。目擊民眾驚呼，潘迎紫的肌膚及體態依然年輕，完全看不出已經77歲！

潘迎紫日前也在社群媒體上，大方曬出2張近距離自拍照，同樣展現出不像77歲該有的凍齡臉孔，再度證明「一代女皇」的駐顏有術！

「一代女皇」凍齡祕訣公開：全靠自律與天然飲食

說到保養祕訣，潘迎紫曾透露自己非常自律，強調自然飲食是關鍵。她的日常飲食中，最愛水果、堅果，並特別提到：「每天一定一個香蕉、一個蘋果，女生吃蘋果好，防止乳癌又能抗老。」

除了飲食，潘迎紫也堅持搭配運動和防曬，她每日防曬、空腹喝蜂蜜水、按摩眼周，並以保濕為主要保養原則，甚至還愛用砭石按摩臉部穴道。這些看似簡單卻持之以恆的習慣，正是潘迎紫維持凍齡美貌的祕密武器！

蘋果真能預防乳癌、抗衰老？

潘迎紫曾說：

每天一定一個香蕉、一個蘋果，女生吃蘋果好，防止乳癌又能抗老。

台灣營養師許睿涵指出，從目前研究來看，尚不足以證實「每天吃一顆蘋果就能預防乳癌」，乳癌風險受到多種因素影響。不過，蘋果確實是一種營養密度高的天然保養水果，關鍵就在於其中富含「植化素」與「膳食纖維」。

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植化素：抗氧化、抑制癌細胞

許睿涵營養師表示，蘋果含有多種植化素，例如多酚類、槲皮素、原花青素以及三萜類化合物，這些成分具有抗氧化與抗發炎作用，有助於減少細胞受到氧化壓力的傷害。研究發現，蘋果中的多酚與類黃酮，可能具有抑制腫瘤細胞生長、促進異常細胞自然淘汰等作用。

果膠：腸道健康、降膽固醇

蘋果中的「果膠」屬於可溶性膳食纖維，有助於維持腸道菌相平衡，並可幫助降低膽固醇、促進代謝與協助調節免疫系統。

「蘋果香蕉」組合超強大！熟齡女性必吃

潘迎紫每天固定吃香蕉與蘋果，許睿涵營養師分析，這樣的組合對熟齡女性具有多重健康優點：

心血管保護：調節血壓、降壞膽固醇

香蕉富含「鉀離子」，有助於調節血壓；蘋果中的多酚與膳食纖維則有助於降低壞膽固醇（LDL），雙管齊下保護心血管健康。

腸道與代謝健康：促進排便順暢

蘋果含有果膠等可溶性膳食纖維，而香蕉則含有「抗性澱粉與益生質成分」，兩者都有助於維持腸道菌相平衡，並促進排便順暢。

降低氧化壓力與延緩老化：皮膚好、代謝佳

蘋果中的多酚以及香蕉所含的「維他命B6與維他命C」，有助於降低氧化壓力，對熟齡女性維持皮膚健康與代謝功能都有幫助。

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70歲以上長者注意！營養師提醒4大營養重點

許睿涵營養師提醒，對於70歲以上長者，水果雖然健康，但仍需注意整體營養是否均衡：

1. 蛋白質攝取要充足

隨著年齡增加，肌肉量容易流失，因此蛋白質非常重要。建議每餐攝取優質蛋白質，例如魚類、豆製品、雞蛋或乳製品，以維持肌力與免疫功能。

2. 維他命D與鈣質補充

熟齡族群骨質流失速度加快，需特別注意鈣質與維他命D的攝取。可透過雞蛋、鮭魚、鯖魚、乳製品、曬過的菇類補充維他命D；乳製品、小魚乾、蝦米、堅果類補充鈣質。

3. 避免只吃水果取代正餐

水果雖健康，但攝取過多可能影響正餐食量、造成血糖波動，甚至減少其他重要營養素攝取。

4. 飲食「清爽」而非「清淡」

熟齡族群飲食建議以「清爽」為原則，避免油炸、重鹹或過度勾芡。但飲食過於清淡，反而可能導致油脂攝取不足，影響排便、荷爾蒙合成以及皮膚健康。

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