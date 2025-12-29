凍齡｜51歲林志玲大跳啦啦隊舞獲讚：18歲都信！凍齡7招日喝3飲品

林志玲｜凍齡飲食｜林志玲近日（12月27日）現身台灣職籃新勢力「洋基工程籃球隊」主場，與啦啦隊的女孩們同台大跳少女時代的舞曲，已為人母的她驚艷全場，站在C位的志玲姐姐舞姿優美、動作靈活，毫不遜色於同場的年輕女孩們，有網民甚至直言：「說18歲我都信！」究竟志玲姐姐是如何跑贏歲月？



林志玲凍齡｜從「志玲旋風」到媽媽

今年已51歲的林志玲出道已有差不多27年，雖然出道早但真正爆紅是在2004年，憑藉溫柔的聲音、完美的九頭身比例以及面對媒體時的高EQ回答，超過蕭薔成為「台灣第一美女」，全台引發「志玲旋風」，街頭巷尾隨處可見她的海報。面對媒體刻意炒作的地位之爭，也只溫柔回應「蕭薔前輩是真正的美，我是學妹，我還有很多要學習的地方。」如今已成為3歲孩子母親的她重回大眾視野，不僅帶來驚艷全場的啦啦隊應援，狀態還更上一層樓。

林志玲凍齡7秘訣

志玲姐姐的好狀態主要是靠多年高度自律的習慣，其實一般人也能跟著學。

1. 早上一杯蜂蜜水 助美白讓肌膚透亮

林志玲曾在接受採訪時表示，早上起床會飲一杯溫水加檸檬或者蜂蜜，能減少體內毒素堆積，維持脾胃健康，幫助美白讓肌膚發亮。天氣乾燥的話會加枇杷膏，潤肺化痰，保護聲帶。有時還會加枸杞、菊花清熱排毒，補血益氣。

林志玲會在喝早上一杯蜂蜜水，助美白讓肌膚透亮。（chiling.lin@Instagram）

2. 每日喝足2公升 改善皮膚暗沉

每日喝夠水能加速新陳代謝，改善皮膚暗沉還能減輕腎臟負擔。林志玲「聰明飲水技巧」在於根據不同的時間段配備不同的飲品如早上檸檬蜂蜜水，下午人參茶，晚上就會喝咖啡，保證自己一天喝夠2000毫升水少量多次，不等到口渴才喝。

3. 保持環境濕度 維持血液循環避免水腫

林志玲平時比較在意環境溫度，夏天會在空調房披毛毯甚至不開冷氣，也會隨身帶加濕器，嚴格維持空氣濕度，避免環境乾燥。有助於防止水分蒸發，維持血液循環，避免水腫。

林志玲平時比較在意環境濕度，維持血液循環避免水腫。（chiling.lin@Instagram）

4. 拒絕冰水 預防腹部脂肪堆積

長期喝冰水會讓身體認為「環境寒冷」，在小腹堆積脂肪來保護內臟器官，而不喝就能防止這一問題。林志玲特別提醒，尤其女孩子不能喝太多冰水，子宮是最怕冷的器官，要多喝溫水，舒緩經期不適。

5. 游泳拉筋 改善體態鍛煉肌肉

除了飲食與環境，運動也是維持「少女線條」的關鍵。林志玲最喜歡的運動就是游泳，她表示這是能讓全身放鬆的運動。水的浮力能減輕關節負擔，還能幫助淋巴排毒，鍛鍊出流暢的肌肉線條。不僅如此，她每天起床後還會拉筋，改善體態、糾正駝背。

林志玲最喜歡的運動就是游泳，她表示這是能讓全身放鬆的運動。（來源：影片截圖）

6. 注重防曬 預防斑點維持角質層健康

林志玲曾在採訪中表示如果只能帶一件護膚品，會選擇防曬霜。皮膚老化有80%來自於紫外線。防曬做好能預防各類斑點，維持角質層健康。

7. 保持正向心態 排除自身的負能量

林志玲指出，有時想法可以輕鬆點，可以哭泣，也可以軟弱，要保持好心態，給內心排毒，做點減法讓一切簡單，想心中所想。能夠幫助排除自身的負能量，迎接更多的幸福感。