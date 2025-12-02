凍齡飲食｜50歲佘詩曼凍齡6秘訣早餐必吃1物　海洋人參交替食儲水

佘詩曼｜凍齡｜《新聞女王2》熱播中，內地版結局已上線，TVB香港版也將接近尾聲，劇情轉折引爆全網熱話，劇中的「Man姐」佘詩曼的狀態也成為焦點，不少網民大讚踏入50歲的她「歲月不敗美人！」究竟「Man 姐」是如何保持狀態巔峰？



50歲佘詩曼風彩依然。（小紅書影片截圖）

佘詩曼｜出道28年 由港姐季軍到霸氣女王

佘詩曼以1997年香港小姐季軍之名硬闖娛樂圈，從《十月初五的月光》裡清純的祝君好、到《金枝欲孽》裡深沉的爾淳，再到如今氣場全開的「新聞女王」，轉眼28年，不少觀眾看着她在不同階段的變化，認為50歲的她不僅沒有被歲月磨平棱角，反而美出了新高度。

佘詩曼凍齡6秘訣

事實上，佘詩曼的凍齡之道並無捷徑，而是透過長期的自律運動、健康飲食與積極心態，累積而成。讓她多年來始終維持著46公斤（102磅）的輕盈體重，更擁有令人稱羨的螞蟻腰與天鵝頸。凍齡飲食｜58歲逆齡攝影師看似30歲！飲食6原則早餐吃6隻蛋不喝茶

1. 飲食清淡 1天6次少吃多餐

佘詩曼主張健康清淡的飲食，少油少鹽，盡量避免油炸和高糖分的食物，連打邊爐也是吃沙茶口味的，不吃麻辣這類重口味的鍋底。她的習慣是少吃多餐不節食，每天分5至6次進食，透過每餐只吃八分飽令胃容量縮小，產生飽腹感，穩定血糖，且有效控制體重還不會暴飲暴食。高鈉陷阱｜吃起來清淡鈉含量卻超標？營養師盤點9種常見高鈉食物

佘詩曼健康飲食（佘诗曼 Charmaine Sheh@小紅書）

2. 不忽略早餐 必備水煮蛋

很多明星常常為了上鏡需求，一天只吃一頓，刻意不吃早餐。但佘詩曼提醒，早餐是開啟一天新陳代謝的關鍵，通常她的早餐是一個蘋果，其中水煮雞蛋是早餐必備品，能很好的補充優質蛋白。中午就吃一點比較健康的蔬菜，如：沙拉、牛油果之類，另外還會喝一些有機果汁（如：雜莓汁）來補充營養。晚餐通常會吃肉類和蔬菜，盡量少吃澱粉食物。早餐碳水怎樣吃？減肥穩血糖4族群早餐清單 專家教4個1黃金法則

不忽略早餐，每餐補充足夠營養（佘诗曼 Charmaine Sheh@小紅書）

3. 花膠交替吃 為肌膚儲水

佘詩曼在社交平台分享，有好幾款味道的即食花膠一直交替吃。花膠被譽為「海洋人參」，含有高達84%的高級膠原蛋白，極易被人體吸收。長期食用能增加皮膚的儲水能力和彈性，填補真皮層的塌陷，讓臉部飽滿、蘋果肌緊緻。護膚飲食｜網友熱議10大膠原蛋白食物 花膠只第2 榜首美味又便宜

4. 每天跑步45分鐘 平板支撐舉啞鈴

即使日常工作繁忙，佘詩曼也依舊堅持運動，她每日會跑步45分鐘，另外還會做平板支撐和舉啞鈴，有氧運動與肌力訓練互相配合，訓練手臂肌肉，收緊腹部，打造螞蟻腰，讓整個人看起來更有活力。

即使日常工作繁忙，佘詩曼也依舊堅持運動，她每日會跑步45分鐘（佘詩曼Charmaine@微博）

5. 面膜每天敷2次 卸妝4次徹底清潔

佘詩曼曾在節目分享，自己早上和晚上分別會敷1次面膜，卸4次妝，清潔皮膚，確保毛孔暢通，讓皮膚透亮乾淨。

佘詩曼曾在節目分享，自己早上和晚上分別會敷1次面膜清潔皮膚（佘诗曼 Charmaine Sheh@小紅書）

6. 保持好心態 避免皮膚暗沉鬆弛

「最好的保養就是要有好心態」，這是佘詩曼在社交平台上分享的話。長期的焦慮和壓力會導致身體分泌大量皮質醇，這種物質會破壞皮膚的膠原蛋白，導致鬆弛和暗沉。她會在工作與生活中尋找平衡，愛美食、愛朋友。這種由內而外的快樂，能讓皮膚呈現出自然的紅潤光澤，這是一種化妝品無法複製的「精氣神」。