凍齡飲食｜55歲宣萱凍齡7秘訣起床必喝1飲品　靠1動作去皺紋抗老

宣萱｜凍齡飲食｜宣萱近日在Threads分享，自己在整理房間時翻出一本收藏《尋秦記》靚相的相簿，相中看到宣萱穿着民族服飾坐在一匹馬上，十分可愛。貼文一出，不少網民讚「如今同24年前無分別」究竟這位「凍齡女神」掌握了什麼樣的逆齡密碼？



宣萱凍齡｜出道32年 從學霸到當家花旦

宣萱是娛樂圈出了名的學霸，畢業於世界頂尖名校倫敦帝國學院。1992年接拍金莎朱古力廣告而被無綫電視星探發掘，1993年成為TVB的合約藝人。憑藉自然的演技和極佳的觀眾緣，在90年代末期迅速躋身TVB「四大花旦」之列，從《刑事偵緝檔案IV》到《尋秦記》再到如今的《巨塔之后》，其變化微乎其微，宛如不老女神。

宣萱凍齡7秘訣

宣萱的「逆生長」並非依靠昂貴的醫美，更多的是來自於高度的自律與健康的生活方式、飲食習慣。

1. 早上1杯檸檬水 促進腸道蠕動

宣萱曾在社交平台上分享的「一日食譜」提到，自己每天早上起床都會喝1杯溫水加檸檬汁，溫和地喚醒消化系統促進腸道蠕動，幫助順暢排便清走體內毒素。便秘解決｜護腸道改善便秘 起床第1杯日專家推薦2飲品比溫水更好

宣萱早上會喝1杯檸檬水，促進腸道蠕動。（jessicahsuan_official@Instagram）

2. 空腹做運動 舒展筋骨去浮腫

宣萱每日起床後都會先做簡單的伸展運動再吃早餐。經過一整晚的睡眠，人體血液循環變慢，淋巴液容易堆積，導致臉部或四肢浮腫。這種「先動後吃」的習慣有助排出體內多餘水分，去浮腫。

宣萱早上會空腹做運動，舒展筋骨去浮腫。（jessicahsuan_official@Instagram）

3. 早餐吃豐盛 凍齡黃金組合抗老

早餐是一天中最重要的一餐，宣萱表示早餐必須要吃豐盛，她一般會吃玉米片、麵包、雞蛋、牛油果和1杯茶。牛油果富含維他命E，是天然的抗氧化劑，雞蛋提供優質蛋白質，有助於修復和合成肌肉，尤其對於50+的女性來說，肌肉流失是導致身材走樣和皮膚鬆弛的主因。牛油果｜變黑還能吃？營養師教辨4種變黑牛油果1情況即掉+防黑4招

4. 晚餐戒澱粉 避免脂肪堆積

宣萱堅持晚餐「戒澱粉」，改吃低脂三文魚沙拉或其他沙拉。夜間代謝較慢，攝取碳水易轉化為難消化的脂肪，晚餐只吃蔬菜與肉類，既能避免脂肪堆積，又能減輕腸胃負擔。她建議，如果想吃澱粉可以放到午餐吃。減澱粉=戒白飯=減肥？10種高澱粉質食物白飯排第尾！吃錯愈食愈肥

宣萱堅持晚餐「戒澱粉」，通常改吃低脂三文魚沙拉或其他沙拉。（宣萱抖音影片截圖）

5. 疏通淋巴 排毒去皺紋

宣萱曾在接受採訪時表示，自己早上會手動疏通臉部淋巴，特別在頸部及額頭等容易形成皺紋的地方加強按摩，讓「廢物」排除體外。頸部淋巴是臉部代謝廢物排出的「總開關」。她強調疏通完淋巴，額頭上的細紋也沒有了。通淋巴｜80%女性淋巴阻塞水腫皮膚鬆！5食物助改善木耳宜吃多少？

宣萱曾在接受採訪時表示，自己早上會手動疏通臉部淋巴。（宣萱@抖音）

6. 定期敷面膜 補水維護皮膚屏障

宣萱還會每周敷2至3次面膜補水保養臉部，絕不偷懶。隨著年齡增長，皮膚角質層的鎖水能力會自然下降，易產生乾紋，切勿「天天敷」，會破壞皮膚屏障易長痘。她提醒只要選擇適合自己的護膚品即可。

7. 保持好心態 不戒口避免皮膚老化

「做人最緊要開心。」，長期的焦慮和壓力會導致體內皮質醇升高，破壞膠原蛋白，加速皮膚老化。很多人為了減肥會忌口壓抑自己，但宣萱說她不會忌口，喜歡的東西都會吃，只要不過量就好，盡可能的讓自己開心。