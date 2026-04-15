凍齡飲食｜47歲陳喬恩凍齡5秘訣針雕食內臟　吃1水果6日瘦3公斤

凍齡飲食｜陳喬恩｜早前陳喬恩在抖音發視頻，慶祝47歲生日。影片中的她皮膚透亮、狀態極佳。一開始看見她誤插了「37歲」的蠟燭，經人拍頭提醒才換回「47歲」，畫面相當有趣，吸引逾百萬人點讚。網友紛紛評論，從來沒懷疑過數字出錯，甚至有人表示「其實講是27我也會信」，並在評論區求分享保養教程。到底陳喬恩是如何做到「滿40減20」？



凍齡飲食｜偶像劇女王陳喬恩 出道25年保持46公斤

陳喬恩自2001年出道以來，出演過不少經典的台灣偶像劇，從《王子變青蛙》的葉天瑜、《命中注定我愛你》的陳欣怡，再到《勝女的代價》林曉潔等，多次刷新台灣偶像劇收視紀錄，被譽為「偶像劇女王」。轉眼25年，陳喬恩不僅事業有成，還愈來愈年輕，更是常保持在164厘米，46公斤左右的好身材，少女感拉滿。

陳喬恩凍齡5秘訣

1. 豆漿

陳喬恩表示，自己一旦壓力大，就會頻繁長痘痘。因此她一直都有飲豆漿的習慣。豆漿富含大豆異黃酮，能促進膠原蛋白生成，減少皺紋，還能調節內分泌，讓皮膚看起來更透亮。她建議最好選無糖或低糖的豆漿，減少糖分的攝取，亦能維持身材。

陳喬恩表示，自己一旦壓力大，就會頻繁長痘痘，因此會飲豆漿來改善。（IG@iam_joechen）

2. 吃內臟

豬膶、豬腦等動物內臟，不少人覺得有怪味而敬而遠之，但陳喬恩在參加內地綜藝節目《拜托了冰箱》的時候表示，「吃豬大腸、豬腦、豬膶會變年輕」。豬大腸富含膠原蛋白能維持皮膚彈性，豬腦含有大量的磷脂，有護腦、修復細胞的功效，豬膶則富含鐵質，能補血養出「好氣色」，被譽為「補血聖品」，特別適合貧血的人。

陳喬恩有1個獨門「西柚減肥法」吃6天即瘦3公斤，效果顯著。（微博@陳喬恩）

3. 西柚

除了好皮膚，對於藝人來講，好身材亦至關重要。陳喬恩有1個獨門「西柚減肥法」，即每餐都吃半顆西柚（也可榨成果汁飲），並搭配其他食物（除去澱粉類），連續吃12天，再停2日去吃自己愛吃的，以此類推。她透露，吃6天就瘦了3公斤，效果顯著。

西柚每100克僅約42大卡，熱量超低還具有飽腹感，更富含柚皮苷，這種成分有助降血糖，調節代謝，可用來代替澱粉類（如米飯等）的食物。

4. 針雕

針雕是中醫的一種美容方法，要從頭到腳全身都扎滿細針。雖然聽起來恐怖，但陳喬恩表示，做完後不僅改善了肩頸酸痛、富貴包，連臉部都變緊緻了。針雕就是利用针刺来調節經絡氣血，並刺激皮膚、脂肪、筋膜等面部的不同層次，達到亮膚淡斑、細緻毛孔與提拉皮膚等效果。

5. 泡浴

陳喬恩表示自己非常喜歡待在浴室泡澡，她認為有「暴汗」的效果，比運動更好。泡澡不僅能促進血液循環、放鬆肌肉，還能消除水腫，讓身體線條變得更精緻。不過心血管疾病患者、糖尿病患者不建議泡。