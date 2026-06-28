男子日喝1飲品成癮雙腿壞死截肢！TikTok警世：別恃年輕身體好！

眾所周知，馬來西亞有相當大部分人口正面對各種健康問題，而飲食習慣是關鍵因素之一。本地許多傳統美食與飲料糖分極高，從汽水到mamak檔的Teh Tarik，都是許多人天天離不開的「甜飲日常」。



不過，近日一名男子在TikTok分享自己的慘痛經歷，他因為長期沉迷一種離譜混飲「可口可樂＋鹽＋煉奶」，最終雙腿壞死、被迫截肢。他的故事引發超過700萬次觀看，也震撼了無數網民。

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甜飲成癮！一天兩瓶可樂還嫌不夠：只靠甜飲解渴

男子透露，年輕時自己對甜飲「極度上癮」，幾乎每天必喝，一天至少一瓶可樂，最嚴重時一天兩瓶，甚至無法靠白開水解渴。

他說：「只有甜飲才能讓我感到滿足。」

多年來，他最常喝的就是「可口可樂＋鹽＋煉奶」，糖分與熱量驚人超標。這種長期高糖飲食，最終嚴重損害他的血管與神經。

腳黑到壞死卻毫無痛感，妻子睡夢中剪掉爛腳趾

男子第一次截肢發生在2021年，第二次則在2023年。他坦言，當時的右腳已經壞死發黑，但他完全不覺得痛。

更令人震驚的是，他分享一段讓所有網友倒抽一口氣的經歷，他的妻子當時並不了解情況，竟然在他睡覺時用剪刀剪掉了兩根已經乾枯的腳趾。直到那一刻，兩人才意識到事情非常嚴重，立刻決定求醫。

他隨後住院26天，手術過程痛苦又煎熬。

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裝上義肢後重獲希望：「我終於能再次走路了」

截肢後，裝上義肢的他感到無比欣慰，因為終於再次體驗到「走路的感覺」。他興奮表示，有了新腿之後他可以自己走到車子那裏，並自行前往醫院。

失去雙腿的他，現在只希望更多人能從他的經歷中吸取教訓。

男子感嘆，年輕時總覺得身體強壯、喝甜飲沒關係，但真正出事時，一切都來不及了。

他說的一段話，刺痛了許多網友：

年輕時我們以為喝這些飲料沒關係，覺得身體夠強壯。但等到老了，真的遇到問題時，就算再多存款也沒用，因為你的腳已經不在了，視力也可能受損。

影片目前已突破700萬瀏覽。網民紛紛自省，也分享自己類似的壞習慣：

「以前我一天三杯Teh Tarik，現在不敢了。」

「真的別碰太多甜飲，糖尿病不是開玩笑的。」

「最好的水，其實就是白開水。」



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【本文獲「Goody25」授權轉載。】

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