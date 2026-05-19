肝臟健康｜不喝酒也中招？每天一杯手搖飲品 隨時養成脂肪肝！

長期忽視脂肪肝，會顯著增加演變成肝硬化、甚至肝癌的風險。特別是對於同時患有糖尿病及脂肪肝的患者，若每星期飲用超過一杯含糖飲料，其患上肝硬化的風險更會大幅飆升。



台灣復健科醫生王思恒近日在其Facebook專頁「一分鐘健身教室」中指出，每次與病人談起脂肪肝，大家的直覺反應通常都是「醫生，我平時滴酒不沾啊！」但卻忽略了日常愛喝的高糖手搖飲品，可能才是傷肝元兇。王醫生強調，含糖飲料對健康的危害不單是「令人變胖」這麼簡單，而是對肝臟具有直接的殺傷力。

為了佐證這個觀點，他分享了2025年意大利一項最新的醫學研究，正好為這個「不喝酒卻得脂肪肝」的謎團找到了科學根據。原來，我們日常隨手買到的含糖飲料，對肝臟的傷害甚至不亞於酒精！

一星期一杯 肝臟硬化風險已飆升！

這項研究並非針對一般健康年輕人，而是特別找了273位本身已患有「二型糖尿病」及「脂肪肝」的成年人進行調查。這群受試者本身就是心血管與肝臟健康的高風險群組，與不少患有慢性病的長者情況相似。

研究人員不看他們喝多少酒，而是仔細記錄他們喝含糖飲料的次數，再用超音波儀器直接測量他們肝臟硬化的程度。

結果令人大吃一驚：

風險暴增： 只要「每週喝超過一杯」含糖飲料，肝臟開始變硬（纖維化）的機率，竟然是那些幾乎不喝飲料的人的 3.77 倍！



無關胖瘦： 很多人以為「胖子才會有脂肪肝」，但研究扣除了年齡、性別、有沒有變胖等因素後，這個「飲料與肝硬化」的關聯依然鐵證如山。這代表，糖分對肝臟的傷害是直接的，而不是因為「變胖」才間接造成。



脂肪肝形成的常見原因（按圖👇👇👇）

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不經身體消耗直奔肝臟 果糖是傷肝隱形殺手

為什麼一杯甜飲料的殺傷力會這麼大？王醫生指，問題就出在飲料中常用的「高果糖糖漿」。

平時我們吃飯、吃麵包吸收的「葡萄糖」，全身上下的細胞都能幫忙消化利用。但「果糖」這個傢伙卻非常偏心，它一進入身體，基本上會繞過其他器官，全部擠進肝臟。

想像一下，肝臟就像是一間被迫通宵加班的工廠，果糖就是源源不絕被送進來的原材料。當肝臟一時間處理不及，唯一的辦法就是把這些果糖統統轉化為「脂肪」就地儲存。久而久之，肝臟塞滿了脂肪，就會開始發炎、受損，最後走向纖維化，也就是我們俗稱的「肝硬化」。

不喝酒也非百分百安全 老友記防脂肪肝建議

當然，王醫生指出，這項研究也有其局限性。由於它是「橫斷面研究」，不能百分之百斷定是飲料直接「導致」了肝纖維化。

但這項研究依然帶給大眾一個非常實在的啟示。王醫生提醒，「不喝酒」並不代表肝臟百分之百安全。酒精傷肝，果糖同樣傷肝，只是它們在體內破壞的途徑不同。

長者隨住年紀增長，新陳代謝速度慢，如果本身已經有血糖偏高、糖尿病或體檢時發現有輕微脂肪肝，王醫生建議為了健康着想，那杯手搖飲品還是能戒就戒。如果口渴難耐，不妨改點無糖綠茶、花茶，或者乾脆多喝溫開水。畢竟，別讓一時的「甜頭」，成了肝臟無法承受的負擔。

同場加映：護肝小貼士（按圖👇👇👇）

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