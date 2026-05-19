糖尿病飲食｜醫揭5種不甜食物反令血糖升！推介6水果最啱糖尿病人

撰文：CCTV中央電視台
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談及控糖，你腦海中的第一個想法是不是「少吃甜的」？其實在我們的日常飲食中潛藏着一些「偽裝者」，它們口感上並不甜，卻能在不知不覺中讓我們的血糖坐上過山車。比如精加工的粗雜糧、不甜的水果，口感糯糯的粗糧、部分蔬菜，以及「無糖」飲料。
本文審核專家：北京積水潭醫院骨質疏鬆科（原內分泌科）陳海翎主任醫師

對於需要嚴格管理血糖的朋友來說，準確識別這些「隱形推手」尤為重要，糖尿病醫生推薦的這12種優質食物助你控糖，建議收藏～

小心這5種吃着不甜但會讓你血糖升高的食物

不甜但是升血糖快的食物，相信很多人首先會想到精米白麵。除了精米白麵，以下5種「隱形升糖食物」需警惕。

精加工的粗雜糧

代表食物：粟米糊、芝麻糊、速溶燕麥片。

粗糧打糊糊時要謹慎，很多人喜歡把粗糧打成粉，然後用水衝成糊喝，覺得方便又營養。「打粉」的這個動作，會讓食物的升糖指數升高。

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正確做法：

粗糧不細做，保持完整結構、不過分追求軟爛。

一天中粗糧佔所有主食的1/3～1/2即可，建議將粗糧均勻分配到一日三餐裏。

豆漿和牛奶裏含蛋白質、脂肪、鈣等多種營養物質，用它們衝粗糧糊，可以在一定程度上延緩升糖速度，而且口感和營養也更好。

口感糯糯的粗糧

代表食物：大黃米、小黃米、糯粟米、黑糯米等，升糖速度甚至接近白米、白麵。

正確做法：

如果需要控制血糖，一定不要大量喝小黃米粥，更不能只用粥當早餐或晚餐，粥也不能熬太爛，同餐要搭配富含蛋白質和膳食纖維的食材，比如牛奶、大豆製品、雜豆、蔬菜等，還要注意把主食放在最後吃，這樣對血糖更友好些。

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不甜的水果

代表食物：火龍果、山楂。

提到水果與血糖的關係，很多人會認為甜的水果升糖快，不甜的水果升糖慢。然而，這種直覺判斷往往會誤導我們。

因為有的水果比較酸，會掩蓋甜味；有的水果澱粉等不甜的碳水化合物含量高，口感也不會太甜。

正確做法：

適合糖尿病患者吃的水果應符合以下幾個特點：

血糖生成指數(GI)＜55：吃了後升糖不快
血糖負荷(GL)＜10：對血糖水平影響不大

按這2個標準挑選，入選了幾個比較適合糖尿病患者吃的水果：

1. 櫻桃：GI值≈22 GL值≈2
2. 鮮桃：GI值≈28 GL值≈3
3. 蘋果：GI值≈36 GL值≈4
4. 柚子：GI值≈25 GL值≈2
5. 李子：GI值≈24 GL值≈2
6. 梨：GI值≈36 GL值≈4

建議糖尿病患者把水果作為加餐，可以選在兩餐之間食用100～200克水果，尤其是當作下午加餐更適宜，這樣就不會攝入過多熱量，對身體有益。

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部分蔬菜

代表食物：胡蘿蔔、南瓜。

蔬菜通常被認為是控糖飲食的理想選擇，但並非所有蔬菜對血糖的影響都相同。

胡蘿蔔是一種常見蔬菜，其GI值高達71，屬於高GI食物，與西瓜（GI=72）相當。部分品種南瓜GI值高達75，比胡蘿蔔還高。

正確做法：

對於需要嚴格控制血糖的人群，可以適量食用這些蔬菜，但應控制量，避免一次性大量攝入。此外，可以將這些蔬菜與富含蛋白質和健康脂肪的食物搭配食用，如加入肉類燉煮或拌入堅果，減緩糖分的吸收速度。

「無糖」飲料

代表食物：「無糖」奶茶、生椰拿鐵。

「無糖」標籤常常給人一種安全錯覺，尤其是對於需要控制血糖的人群。然而，許多標榜「無糖」的飲料並不是真正的無糖飲料，可能仍然會對血糖產生顯著影響。

由於茶底、咖啡味道苦，會遮蓋糖的甜味，為了口感好，一些號稱「不另外加糖」的奶茶、咖啡，糖含量依然不低。

另外，其中的奶精、奶粉或麥芽糊精、各種小料等成分本身就含有碳水化合物。所以一些號稱「無糖」的飲料並不等於血糖友好，儘量不喝或少喝讓人上癮的小甜水。

正確做法：

對於需要控制血糖的人群，要分辨清楚是否是真正的無糖飲料。如果確實想喝咖啡類飲品，可以選擇黑咖啡或添加少量純牛奶的咖啡，避免添加奶精或植脂末。

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糖尿病醫生眼中的低糖食物

1. 生菜、白菜、冬瓜

低升糖、少碳水，隨便吃。

2. 絲瓜

低升糖、少碳水，焯水做湯隨便吃。

3. 芹菜

低升糖、纖維高，可以吃。

4. 薯仔

中升糖、碳水高，要當主食吃。

5. 黃瓜

嘴饞吃一根，抗餓不升糖。

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6. 苦瓜

低升糖、少碳水，胃腸不好少吃。

7. 西紅柿

低升糖，可當蔬菜也可當水果。

8. 菠菜

低升糖、含鐵高，焯水吃。

9. 紅薯

纖維高、碳水高，當主食吃。

10. 甜粟米

甜度高、水分足，可溶性糖含量較高，但澱粉總量低，且以直鏈澱粉為主（結構緊密，消化酶接觸位點少，升糖速度慢）。

餐後血糖反應平緩，是糖尿病患者或需控糖者的更優選擇（需注意適量）。

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控糖吃對才有用　一份馬上能照做的飲食清單

1. 控糖要避開這5種食物

精加工的粗雜糧：比如粟米糊、芝麻糊、速溶燕麥片
不甜的水果：比如火龍果、山楂
口感黏糯的粗糧：大黃米、小黃米、糯粟米、黑糯米等
部分蔬菜：胡蘿蔔、南瓜
看似無糖的飲品：「無糖」奶茶、生椰拿鐵

2. 醫生推薦：放心吃的低糖食物

生菜、白菜、冬瓜、絲瓜、芹菜、薯仔、黃瓜、苦瓜、西紅柿、菠菜、紅薯、甜粟米。

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「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

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