晚餐吃太油失眠傷胃4大危害　醫生提醒忌吃5隱形高脂食物排骨牛腩

「中午隨便吃點，晚上大吃一頓，犒勞自己」，這是當下很多上班族的真實寫照。燒烤、火鍋、炸雞、啤酒……晚餐成了一天中最豐盛的「放鬆時刻」。



很多人覺得，只要一天總熱量不超標，晚上這頓吃得油膩點也沒什麼大不了。但你可能萬萬沒想到，正是這個晚餐習慣，會悄悄「喚醒」你身體裏的炎症！

晚餐吃得太油膩，會「激活」身體炎症

很多人都知道晚餐吃得太油膩不好，但你知道它是怎麼一步步搞垮身體的嗎？2026年，發表在權威期刊《國際食品研究》上的一項研究，直接給出了「基因層面」的證據：晚餐吃太油，會在基因層面「喚醒」脂肪組織的炎症反應。

研究團隊對參與者進行了嚴格的飲食測試，結果發現：

與早午餐吃得好的人相比，那些晚餐攝入高脂肪的人，其脂肪組織中與炎症相關的基因被顯著激活。

這意味着什麼？雖然這種炎症只是身體內的「慢性低度炎症」，短期內你看不見摸不着，但長期來看，它卻是癌症、糖尿病、心腦血管疾病等重大慢性病的「共同土壤」。①②

晚餐吃太油，危害不只是長胖

如果你以為晚餐油膩的後果只是肚子上的肉肉，那就太天真了。你的身體，正在經歷一場「浩劫」：

1. 拖延消化進度，胃不和則卧不安

高脂肪、高熱量食物——這類食物消化速度慢，會延長胃排空時間，應儘量避免。③

2. 干擾深度睡眠，胃腸還在「加班」

延長胃排空時間，也意味着睡前胃腸可能還在「加班」，必然會干擾深睡眠。④

3.誘發脂肪堆積，增加肥胖風險

高脂肪食物能量高，晚餐後人們大多久坐、少活動，很容易轉化為脂肪堆積在體內，增加肥胖風險。

4. 增加血液黏稠，讓血管很受傷

夜間睡覺時身體不活動，血流速度變慢，而一晚上又不喝水，血液相對黏稠，晚餐吃得過於油膩，會加重血液黏稠，對血管不利。⑤

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這些「隱形高脂」食物，晚餐儘量少吃

說到高油脂食物，大家第一時間會想到肥肉，但生活中不少看似「清淡」的食物，實則藏着大量油脂。

1. 肉類：豬排骨、午餐肉、豬頸肉等

湖北省武漢市第八醫院肥胖與代謝病診療中心副主任醫師熊非在其個人視頻號曾介紹，要留意這幾種「隱形肥肉」：

（1）排骨

看着都是瘦肉，實際上每100克豬排骨含有59克脂肪，熱量高達568千卡。

（2）豬頸肉

看着不肥，因為脂肪和瘦肉交織在一起，實際上200克豬頸肉含120克脂肪。

（3）牛腩

是牛腹部帶筋膜的肉，每100克含有29.3克脂肪，是精瘦牛肉的11倍。

（4）午餐肉

為了調節口感或節省成本，有些午餐肉可能會加入額外的脂肪，每100克午餐肉就含有30.1克脂肪。⑥

2. 菜品：乾煸菜、紅燒菜、糖醋菜等

中國註冊營養師谷傳玲2023年在健康時報刊文提醒，少點帶有乾煸、紅燒、糖醋字眼的菜餚。

乾煸豆角、乾煸菜花、地三鮮、紅燒肉、燒豆腐、燒茄子、鍋包肉、獅子頭、乾燒魚、糖醋排骨、糖醋里脊等菜餚，這些食材都經過了油炸。

此外，蔬菜沙拉中，蔬菜低脂，而沙拉醬的脂肪含量可高達76.5%。⑦建議不用沙拉醬，或者蘸着吃，別全部拌進去。

3. 主食：薯仔泥、披薩、糕點等

餐廳裏很好吃的薯仔泥，不僅只加了少許油和鹽，還添加了黃油、淡奶油。此外，披薩的熱量也不低，一方面，烤披薩會加奶酪，這樣才有拉絲效果；另一方面，西餐廳做披薩，和麵時會加黃油。

還有一些糕點和麵包，比如蛋撻、蛋黃酥、板栗餅、牛角包、起酥麵包、千層麵包等，熱量都不低。買糕點時，看看營養成分表，選脂肪含量相對低點的一款。⑦

4. 湯品：各種奶油類的濃湯

西餐廳中的南瓜濃湯和蘑菇濃湯，其濃香的來源主要是黃油、奶酪、菇濃奶油。我們在湯裏沒看到多少脂肪，是因為煮湯過程中脂肪可以和水融合在一起，家裏煮的排骨湯呈乳白色就是脂肪和水融合的結果。而且，南瓜或蘑菇濃湯裏的膳食纖維還能吸附部分脂肪，所以很多脂肪看不出來。⑦

5. 豆類：深加工的油炸豆製品

素雞、油豆腐、炸豆泡，這些豆製品看着素淨，實則經過油炸，脂肪含量可能飆升到30%。⑧

寫在最後：晚餐，是一天飲食的收尾，不是情緒的放縱。少一點油膩，多一點清淡，你收穫的不僅是好身材，更是安穩的睡眠、輕鬆的腸胃和長遠的健康。



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本文綜合自：

①Remodeling of human diurnal adipose tissue transcriptome by the composition of morning and afternoon meals,Food Research International,Volume 231, Part 1,2026,118685,ISSN 0963-9969,https://doi.org/10.1016/j.foodres.2026.118685.

②2026-02-07醫諾維《首次人體證實，晚餐吃太油，可能悄悄「喚醒」炎症》

③2026-01-01 營養校園平衡膳食行動《薛錦鋒做客專家專欄：冬季晚餐如何安排，有助於孩子獲得優質睡眠？》

④2026-02-05河北省精神衛生中心《吃不對，睡不好？解鎖飲食與睡眠的健康密碼》

⑤2022-12-02健康報《晚餐少吃這5類食物》

⑥蓬勃新聞《減脂期間如果想吃肉，一定要小心這幾種「隱形肥肉」》

⑦2023-09-12 健康時報《留意這些高隱形脂肪食物》

⑧2025-11-11武漢市第六醫院內分泌科《這3類素菜會影響血糖控制，尤其是最後一種，值得關注》



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