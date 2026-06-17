傷腎氣味｜廚房油煙不止致肺癌！醫揭5氣味最傷腎 香薰柔順劑上榜

傷腎氣味｜許多女性不吸煙卻得肺癌，煮飯時的油煙是元兇之一。事實上，油煙味不只傷肺，原來也是傷腎的隱形殺手。有醫生指出，除了高鈉高糖的食物外，香味都暗藏「殺機」。他還提醒，長期吸入以下5種香味，都有損腎臟健康。連香水、洗衣液用錯都高危。



事實上，油煙味不止致肺癌，也是傷腎的隱形殺手。（AI生成圖片）

傷腎氣味｜醫揭香氣含塑化劑要警惕

傷腎的元兇不外乎是重口味飲食（高鈉高糖）、不愛喝水以及三高等。但台灣腎臟科洪永祥醫生在Facebook提醒，日常生活中的「香氣」其實更可怕！因為其背後都含有塑化劑、定香劑或PM2.5 。洪醫生點名，以下5種香味要特別警惕。

傷腎氣味｜5香味極傷腎

傷腎氣味第1名：廚房油煙 致肺癌／慢性腎病

大火爆炒菜時之所以有香味，是油脂在高溫下分解的產物。據洪醫生引述的發表在《職業與環境醫學》的研究指出，油煙含有多環芳香烴（PAHs），長期吸入可能會導致哮喘、嚴重可致肺癌，另外，亦會導致慢性腎臟病。

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油煙含有多環芳香烴（PAHs），長期吸入可能會導致哮喘、肺癌，亦會導致慢性腎臟病。（magnific）

傷腎氣味第2名：線香 引發血管硬化／腎功能惡化

線香、檀香可放鬆心情，提升專注力，亦能淨化環境，不少人以為「天然的」就沒事。洪醫生指出，這些香品在燃燒時，會產生高濃度的PM2.5、多環芳香烴與重金屬。這腫有害微粒，會透過肺泡進入血液、引發血管硬化，間接導致腎功能惡化 。所以平時拜神時，最好戴口罩。

線香與檀香燃燒時會釋放高濃度PM2.5、多環芳香烴與重金屬，會導致血管硬化並間接傷腎。（magnific）

傷腎氣味第3名： 廁所香薰劑 甲醛具肝腎毒性／傷呼吸道

廁所有異味時，很多人會放芳香劑或香薰來除臭。而香薰之所以香是因為含有萜烯，洪醫生引述的研究指出，在浴室、廁所甚至車內這種密閉空間裡，萜烯會與空氣中的臭氧結合，產生甲醛，具有肝腎毒性，還會傷呼吸道。

洪醫生引述研究指，香薰的「萜烯」在密閉空間會與臭氧結合，產生具肝腎毒性的甲醛。（pexels）

傷腎氣味第4名： 柔順劑 慢性發炎／加重腎負擔

市面上留香持久的洗衣液以及柔順劑，通常是添加了「化學定香劑」。研究發現，在「衣物香氣」中，檢測出了多種揮發性的有毒物質（如乙醛）。若長期吸入會導致慢性發炎，加重腎臟的負擔。

洗衣劑的「化學定香劑」會釋放乙醛等有毒物，長期吸入易引發慢性發炎、傷腎。（pexels）

傷腎氣味第5名：廉價香水 干擾內分泌／易損腎小管

很多廉價的香水和化妝品為了「強效鎖香」，都會添加塑化劑（如鄰苯二甲酸酯（DEP）劑）。這類成分會干擾內分泌，其代謝物會隨尿液排出，極易損傷腎小管。

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美妝香水的鎖香塑化劑（DEP）會干擾內分泌，其代謝物隨尿液排出時易傷腎小管。（pexels）

傷腎氣味｜5招消除廚房油煙

在所有隱形殺手中，「廚房油煙」的殺傷力最大，更有研究指出，做飯時不習慣開抽油煙機的女性，罹患肺癌的機率比有開的人高了足足8倍！洪醫生提醒，在家一定要多開窗通風，煮飯時要開抽油煙機。亦可試試以下5個小妙招，減少油煙。廚房陷阱｜煮餸炒菜做漏1步增致癌風險8倍 10招消除廚房油煙

1. 火候勿過猛

2. 記得開抽油煙機（最好煮飯前就開）

3. 洗鍋再炒下一道菜

4. 食材瀝乾水分才落鍋

5. 勿等油冒煙再下菜，最好用熱鍋冷油模式。



（洪永祥@Facebook）

洪永祥，台灣著名的腎臟科專科醫生，專長慢性腎衰竭治療、血液透析、腎臟病飲食指導，常在媒體及社交平台上分享護腎與養生資訊。



資料來源：洪永祥醫生Facebook