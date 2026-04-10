傷腎飲食｜早餐食錯恐洗腎！醫揭9傷腎食物1類咖啡最傷低糖都無用

日本腎臟專科醫師上月正博點名9種容易損害腎臟的食材，其中加工肉類與能量飲料連他本人都避免食用。這些傷腎食物不少都是早餐常見品項，包括香腸、火腿、培根等加工肉品，以及魚漿製品、起司（芝士）類零食、罐裝咖啡等。



根據日本媒體《週刊女性PRIME》報導，日本東北大學名譽教授、腎臟專科醫師上月正博表示，人體攝取食物、水分、鹽分或蛋白質後產生的代謝廢物需透過腎臟處理，因此腎臟特別容易受到飲食影響。他強調，對於腎功能已開始下降的患者而言，飲食控制格外重要，若不慎攝取這些高危險食材，恐讓洗腎提早報到。

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上月正博指出：

1. 加工肉類

香腸、火腿、培根等加工肉類為了防止肉色變化並改善口感，通常會添加含磷的食品添加物，而磷會增加腎臟負擔、降低腎功能，他表示自己也盡量不吃這類食品。

2. 魚漿類加工品

魚漿類加工品如竹輪、炸魚餅同樣含有磷添加物，且鹽分含量也偏高，應該避免食用。

3. 市售加工起司

市售加工起司在製作過程中，會將天然起司粉碎、加熱、乳化，上月正博表示，乳化過程通常使用含磷添加物，吃多會增加腎臟負擔。

4. 泡麵類

泡麵類食品鹽分非常高，杯麵、袋裝即食麵若連湯汁一起食用，鈉含量往往會超標，慢性腎臟病患者若不想進入洗腎階段應避免食用。

5. 高鹽醃漬物

高鹽醃漬物對腎臟來說也屬高危險食材。

6. 果汁

上月正博提醒，一小包果汁可能含糖約25克，相當於6顆方糖，容易導致血糖急速上升，加重腎臟負擔。

7. 蔬菜汁

蔬菜汁的糖分也不容小覷，100%蔬菜汁可能含約20克糖，他建議食用完整蔬果而非果汁。

8. 罐裝咖啡

罐裝咖啡糖分偏高，即使選擇低糖產品也還有一顆方糖的量，能量飲料的含糖量更是出乎意料地高，上月正博表示自己幾乎從不飲用。

9. 甜麵包

甜麵包攝取過多糖分會造成血糖急升，損害腎臟細小血管功能，上月正博表示，精製小麥製品如白吐司或餐包也要注意，同樣會讓餐後血糖上升。

他呼籲大家重視飲食對腎臟健康的影響，特別是腎功能不佳者更應嚴格控管飲食內容。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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