煮飯等於吸二手煙？世衛：廚房油煙致癌風險高3倍　附5招自救方法

很多人以為煮飯時只要開窗通風就能避免油煙危害，但台灣輔大醫院耳鼻喉科主治醫師胡皓淳指出，油煙中含有的PM2.5與多種致癌物質粒徑極小，即使「開窗也無法完全排除油煙味」，還會附著在牆面、櫥櫃與衣物上成為長期污染源。長期吸入不僅可能引起慢性咳嗽、支氣管炎，更會加速肺功能衰退，甚至提高肺癌風險。



油煙的組成與危險性

當食用油溫超過攝氏200度，會分解產生醛類、酮類、酸類等有毒化合物，以及能深入肺部的PM2.5細懸浮微粒。胡皓淳表示，這些物質會刺激咽喉與支氣管，引起慢性發炎，其中苯並芘、甲醛、丙烯醛等已被列為確定或可能致癌物。

四大呼吸道影響

①慢性咳嗽與咽喉炎

油煙會破壞上呼吸道黏膜防護，使細菌更易入侵。典型症狀包括喉嚨乾癢、聲音沙啞、咳嗽反覆發作。

②支氣管炎與氣喘惡化

細懸浮微粒深入支氣管，可誘發慢性支氣管炎。有研究顯示，長期暴露在廚房油煙中的女性，罹患氣喘風險比一般人高出3.5倍。

③肺功能衰退與肺阻塞

油煙毒物會損害肺泡與支氣管壁，導致肺部纖維化與功能下降，即使不吸煙，中年後也可能出現呼吸困難與胸悶。

④肺癌風險倍增

世界衛生組織已將廚房油煙列為肺癌重要危險因子。長期暴露於高濃度油煙環境的女性，肺癌風險比一般女性高出2至3倍（即使她們從不吸煙）。

開窗也排不掉！廚房油煙防護攻略

面對這樣的健康威脅，胡皓淳提供以下建議：

・烹飪時應優先使用高效能抽油煙機，並在開火前就啟動，確保油煙即時排出室外

・控制油溫，避免超過食用油的冒煙點

・選用冒煙點較高的油品，減少有害物質生成

・烹飪時佩戴口罩，可降低PM2.5的吸入量

・廚房牆面、櫥櫃與抽油煙機需要定期清潔，避免油污持續釋放污染物



「廚房油煙的危害不亞於二手煙。」他強調，改善廚房環境與烹飪習慣，是保護呼吸道健康的第一步，不要等到肺功能受損才開始警覺。

