護腎飲食｜營養師揭4大傷腎陷阱　低鈉鹽增腎負擔？青菜要這樣吃

許多慢性腎臟病患者為求養生反而踩到飲食地雷。台灣營養師曾建銘表示，吃糙米、堅果，使用薄鹽醬油、低鈉鹽這些看似養生的食物，對腎功能欠佳的患者而言，可能增加腎臟排磷、排鉀負擔。



營養師曾建銘在Facebook專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，他在門診中最常聽到病友困惑表示，明明飲食清淡養生，抽血指數卻依然不合格，問題就出在選錯食物。曾建銘強調，腎臟病飲食並非「什麼都不能吃」的處罰，而是一種精準的替換遊戲。他指出，只要避開重鹹、重加工、重湯水三個大坑，腎友一樣可以吃得開心飽足，但必須破除四個常見迷思，並學會正確的食物替換原則。

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針對第一個迷思，曾建銘表示，許多腎友認為糙米、五穀粉、堅果最健康，但若腎功能下降、血磷控制不佳，這些看似養生的食物反而會增加腎臟排磷負擔。他建議，這時單純的白飯、白麵條、白吐司、饅頭反而是較好的選擇，有時吃白飯會比糙米、堅果更適合腎功能欠佳的患者。

關於調味料的選擇，曾建銘提醒，市面上的低鈉鹽或薄鹽醬油，很多是用鉀代替鈉，若腎友血鉀偏高，食用這些產品反而是踩高鉀地雷，可能造成危險。他建議使用一般鹽巴即可，只需減少份量，或者多用蔥、薑、蒜、檸檬來提味。

在蔬果攝取方面，曾建銘指出，有些腎友認為青菜鉀離子高而完全不碰，反而大吃番茄、奇異果，但這兩種水果其實與香蕉同屬高鉀水果。他建議換成蘋果、葡萄、鳳梨、水梨這類較安全的水果，若血鉀偏高，青菜不要生吃，也不要煮火鍋或打成精力湯。正確做法是將蔬菜先切小段，用滾水汆燙後把水倒掉再炒，就能去掉大部分的鉀。

針對蛋白質攝取，曾建銘表示，有些腎友怕腎臟惡化而完全不敢吃肉，但不吃肉會導致營養不良，吃太多大魚大肉或狂喝滴雞精又會讓腎臟過勞。他強調，洗腎前和洗腎後的蛋白質需求量完全不同，應依個人情況請醫師或營養師評估合適的蛋白質攝取量。

曾建銘在Facebook貼文中分享診間實戰經驗，建議早餐可將芝麻糊、五穀粉、培根蛋餅搭配奶茶，改成白吐司夾荷包蛋（不加醬）或白饅頭搭配蒸蛋及白開水。午餐則建議將排骨便當（滷汁淋飯）搭配貢丸湯全喝完的組合，改成白飯搭配清蒸魚或蔥爆雞肉及燙青菜，但湯不要喝。晚餐部分，他提醒不要隨便吃麵包、泡麵（即食麵），或為了補身體喝大骨湯，應改為半碗白飯搭配一份優質蛋白質及汆燙過的蔬菜。

曾建銘強調，真正讓腎臟更辛苦的，通常不是偶爾吃一口肉，而是每天三餐都踩到重鹹、重加工的坑，再加上湯湯水水全喝下肚。他表示，吃對不是讓病友失去生活品質，而是為了讓腎功能用得更久一點。

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