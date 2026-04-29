傷腎｜65歲男吃豆瓣醬致腎急衰退　醫揭5醬料最傷腎首位1匙=3日鹽

傷腎飲食｜無論是番茄醬、沙律醬還是辣椒醬，相信每個人家中都有1瓶。甚至不少人「無醬不歡」，吃任何食物都要沾上一口。然而，要小心這些醬料極其傷腎！台灣醫生分享，一名65歲的男子就因常吃醬料，就導致雙腳腫如饅頭，腎功能急速惡化。醫生還提醒，以下5種醬料最為傷腎，榜首吃1匙就等於吃3日鹽。



65歲男吃豆瓣醬致腎功能惡化。（freepik）

傷腎飲食｜男子常吃豆瓣醬 腎功能惡化

台灣腎臟專科醫師洪永祥早前在Facebook發文分享，老張（化名）平時不煙不酒，但患有高血壓及慢性腎衰竭第三期。為了護腎，他嚴格執行「清淡飲食」，煮菜時連鹽都不放。然而，他誤信了「發酵豆製品有益健康」，每日三餐都大量吃豆瓣醬。沒想到，短短三個月老張的檢查報告就顯示肌酸酐 (Creatinine) 從2.1飆到3.5，血磷升到7.8（ 正常值為2.5–4.5mg/dL），血壓長期在180mmHg以上，意味著腎功能急速衰退，甚至處於爆血管邊緣。

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傷腎飲食｜5種醬料最傷腎

為什麼普通的醬料竟是「腎臟殺手」，洪醫生解釋，加工醬料有三大地雷。一是高鈉，對於腎功能不好的人來講，恐會加速腎衰竭；二是無機燐，人體吸收率接近100%，易致血管鈣化，引發併發症；三是高糖，會引發高尿酸、高血脂。特別以下五種醬料，盡量少吃為妙。

傷腎醬料第一名：辣豆瓣醬

豆瓣醬是許多人的廚房必備，但對腎臟患者而言，卻是加速病情的「催命符」。洪醫生指出，每100克豆瓣醬含有高達7,000毫克的鈉，相當於約18克的鹽（1大匙）。換算下來，吃1次就等於一下子吃了3天的鹽。此外，豆瓣醬含有無機磷，是導致高磷血症（包括皮膚發癢、肌肉無力、噁心等症狀）、血管鈣化的元兇。

豆瓣醬是許多人的廚房必備，但對腎臟患者而言，卻是加速病情的「催命符」。（freepik）

傷腎醬料第二名：豉油膏

豉油膏比豉油更毒！不少商家為了要做出勾芡的濃稠感，會往裡添加大量的修飾澱粉、焦糖色素以及鹽來提味，無疑加重腎臟負擔。

不少商家為了要做出豉油膏的勾芡的濃稠感，會往裡添加大量的修飾澱粉、鹽來提味，無疑加重腎臟負擔。（freepik）

傷腎醬料第三名：番茄醬

番茄醬（茄汁）吃起來酸酸甜甜，常用來煮酸甜菜式，或搭配薯條意粉吃。將其列為第三名，實在讓人意想不到。但洪醫生表示，市面上番茄醬的番茄比例其實不高，更多的是糖同鹽。每100克番茄醬的含糖量高達30克，鈉含量也達1,100毫克，長期吃易致高血糖、高血壓。

番茄醬的番茄比例其實不高，更多的是糖同鹽，長期吃易致高血糖、高血壓。（Dennis Klein@Unsplash）

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傷腎醬料第四名：沙茶醬

沙茶醬是牛肉火鍋的的最佳拍檔，由扁魚乾、蝦皮、花生等製成。這些天然乾貨，實則隱藏高濃度的磷與鉀。更致命的是，其中還加入了大量無機磷與油脂，一餐下來，血液中的磷含量極易失控飆升，對腎臟威脅極大。

沙茶醬由扁魚乾、蝦皮、花生等製成，這些天然乾貨，隱藏高濃度的磷與鉀。（資料圖片）

傷腎醬料第五名：沙律醬

沙律醬吃起來不鹹，但它卻是最會偽裝清淡的「隱形殺手」。洪醫生指出，每100克沙律醬就有近80克的油，熱量驚人。高油脂飲食會導致血脂飆升、血管硬化。此外，為了維持滑順口感，商家會添加大量的乳化劑，這些添加劑都需要經過腎臟代謝，間接傷腎。

洪醫生指出，每100克沙律醬就有近80克的油，熱量驚人。（freepik）

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傷腎飲食｜醫生教2招調味 抗炎護腎

既然醬料會傷腎，很多人便會問「如果這都不能吃，那還有什麼味道？」洪醫生教你2招，不用依賴重口味醬料，照樣好吃。

1. 天然調味料：改用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒、九層塔、香菜、迷迭香等天然調味料，香氣充足，還有天然抗氧化成分，具有抗炎護腎效果。



2. 用酸味代替鹽分：例如煮菜時可加入檸檬汁或白醋，酸味能提升層次感，還會讓大腦誤以為食物很鮮美，從而降低對鹽分的渴求。



洪醫生教改用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒、香菜、迷迭香等天然調味料，照樣好吃。（unsplash）

傷腎飲食｜19款常備火鍋醬料熱量

此外，打邊爐時亦要注意，小小的一碟醬料熱量亦可能很高，需要控制卡路里或者想吃清淡的朋友可以先了解下食物安全中心之前出過的火鍋常備醬料的熱量參考（由低至高排列）。【火鍋醬料】19款常備醬料熱量 網紅推介「神醬」蘸料這樣配