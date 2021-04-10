合掌瓜營養｜降血壓助抗癌5營養素增生育能力？揀瓜2招要睇皮

撰文： 羅曉嬉 最後更新日期： 2021-04-10 21:20

合掌瓜在瓜類蔬菜中營養全面，尤其是葉酸（維生素B9）豐富，但卡路里，碳水化合物和脂肪含量卻很低。

合掌瓜，因外形如雙手合十而得名，又名佛手瓜、隼人瓜、安南瓜、壽瓜等，屬葫蘆科蔬菜品種。中醫認為合掌瓜具去風解熱、健脾開胃、利水等功效。

按下圖看合掌瓜5大營養！

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1. 葉酸：修復細胞、增强抵抗力

合掌瓜葉酸含量豐富，一個約200克重的合掌瓜已經含有189微克的葉酸。充足的葉酸攝取可以幫助身體產生新細胞和修復DNA，亦有改善疲勞和增強抵抗力的功效。適合容易疲倦、血色素低的人士食用。葉酸有助促進體內的新陳代謝，幫助製造細胞和紅血球。

2. 維他命Ｃ：抗病毒、提升免疫力

合掌瓜每100克維他命C含量為8毫克。半個合掌瓜（約200克）已經佔人體每日攝取建議量（60-75毫克）的四分之一。維他命C可防止病毒、細菌攻擊身體細胞，有助增強身體免疫力。

其豐富的維他命C亦可幫助製造膠原體，促進細胞、牙床、血管、骨骼的修補，有助預防壞血病、防止牙肉發炎及出血，再配合充足的蛋白質攝取更有助膠原蛋白合成，可維持皮膚彈性。

3. 硒：抗氧化、降血壓

合掌瓜的硒含量極高，硒是人體不可缺少的微量元素，具有極强的抗氧化功效，保護细胞免受損害。一個發表在《抗氧化劑》雜誌上的研究得出結論，食用合掌瓜可為患有代謝綜合症的老年人提供抗氧化和抗炎作用。

每100克合掌瓜蘊含1.45微克硒，攝入硒能增强免疫系統識別體内病變和病毒入侵的能力。硒亦具有降血脂、血壓、排毒、抗衰老的功效，能提高免疫系統和血液中的抗體能力，令巨噬細胞的殺菌能力提升兩倍。

4. 多酚：助抗癌、降血糖

2019年《食品化學》一篇評論調查了合掌瓜的營養，植物化學和藥理特性，指合掌瓜含豐富多酚，包括酚酸，丹寧酸和對苯二酚。多酚在體內具有抗敏，抗病毒，抗癌和降血糖作用。

5. 鋅：紓緩經痛、有益生殖系統

鋅是人體生殖遺傳等重要的營養素，能與體內上百種酵素結合，包括攝護腺合成性荷爾蒙，維持精子的活性。

鋅對於生殖系統的運作也極為重要，除了能夠維護男性攝護腺功能和生育能力外，也減低攝護腺肥大或病變機率。於女性而言，鋅有助緩解女性生理痛、月經不順的症狀。

原產於墨西哥、中美洲和西印度群島，傳入中國後，在中國江南一帶都有種植生產合掌瓜，以雲南、浙江、福建、廣東一帶合掌瓜產量最多。（GoranH/Pixabay）

選購貼士

瓜皮

選購合掌瓜時可注意合掌瓜皮上表面是否光滑、茸毛軟，如此就是好的嫩瓜，表皮起皺，刺變硬則是老瓜。

黏液

另外，切開合掌瓜，你會發現有很多黏液，據說這些就是植物膠原蛋白的精華，有很好的美顏效果。這種黏液粘在手上不易洗去，不過只要用稍熱的水洗手，就很容易洗乾净。如果想避免手沾上黏液，建議戴上手套才開始料理合掌瓜。

同場加映三款合掌瓜湯水！

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參考文章：verywell fit、Healthline、U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE