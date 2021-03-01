三餸一湯｜上湯浸萵筍+賽螃蟹+韭菜素豬肉水餃+佛手瓜蘋果花豆湯

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-03-01 14:22

春天養肝，三餸一湯，多吃綠蔬。

中醫角度上看，認為春天適宜吃甘、溫的食物，這類型的食物可以滋補脾胃，要少食酸味的食物，因為酸味入肝，多吃會加強肝氣的偏亢。註冊中醫師蔣沅澄在本報早前訪問時表示，春季潮濕的天氣亦令濕重增加，伴隨肝氣升發，會容易引致急躁，因此不宜吃燥的食物，例如牛、羊及辣椒等，建議可多吃蔥、韭黃、韭菜來幫助肝氣疏洩。

很多種綠色食物也有助養肝排毒。（Phuc Long/Unsplash）

綠色蔬果有滋養肝臟、降肝火、助解毒及排毒的功能，當中以韭菜最護肝，古代名醫李時珍把韭菜形容為「肝之菜」。在情緒上要保持心情愉快讓肝氣暢通，不阻塞，不鬱結，減少傷肝。

以下舉例12款青綠色食物有助護肝、養肝及促進排毒︰

+ 8 + 8 + 8

上湯浸萵筍

上湯浸萵筍︰清爽細嫩 15分鐘家常菜低卡高纖

上湯浸萵筍（詹郭敏攝）

碧綠爽脆的萵筍低卡高纖 ，鉀質豐富助去水腫。萵筍的主要食用部份是莖，削掉粗糙偏硬的外皮後，碧綠色帶些許通透的部分口感細嫩，可以切片、切條、切絲生吃、涼拌、清炒、紅燒或者成為火鍋配料等各適其適。

上湯浸萵筍食譜

健康小貼士：

萵筍性味苦涼，利五臟、通經脈，並含豐富鉀和鈣質，熱量低。易暈、血壓低及有腎臟問題的人士，宜先接受醫生意見決定食用分量。

賽螃蟹

賽螃蟹︰雞蛋扮螃蟹媲美真蟹味 欺騙慈禧的宮廷菜散落民間

賽螃蟹（張善滿攝）

賽螃蟹是著名的北京菜，但材料中沒有一絲蟹肉，主要以蛋白模仿蟹肉，「賽」是「媲美」的意思，此菜比得上蟹肉的鮮甜及細嫩。相傳慈禧太后吃罷後非常喜愛。輾轉流傳民間，賽螃蟹衍生了五花八門的做法，有些人喜用蛋黃及紅蘿蔔與蛋黃一起炒，更有蟹黃的鹹香與形態神髓。伴鎮江醋享用，雖與真螃蟹風馬牛不相及卻勝蟹味，口感嫩滑。

賽螃蟹食譜

健康小貼士：

西蘭花味甘性平，助清熱潤肺，及助肝臟增強解毒能力。

韭菜素豬肉水餃

韭菜素豬肉水餃︰素食版素豬肉鮮香嫩滑 超簡單做法

韭菜素豬肉水餃（李賢華攝）

水餃形狀如元寶，在春節吃餃子也取「招財進寶」之音。 包餡入餃子，寓意將各種吉祥及喜氣包到餡內，期盼新一年更美好。水餃餡基本上材料不限，要想餡料結實不鬆散，可用免治肉加菜（西洋菜、菠菜、薺菜等），也可用素餡。

韭菜素豬肉水餃

健康小貼士：

韭菜味辛、性溫，能入肝、胃、腎臟，吃韭菜有助補腎、促進血液循環、解脹氣。

佛手瓜蘋果花豆湯

佛手瓜蘋果花豆湯︰去水腫湯水 清熱袪濕適合一家大細

佛手瓜蘋果花豆湯（尹嘉蔚攝）

佛手瓜（合掌瓜）用於煲湯最好，湯水清甜，入喉舒暢。配祛濕能力強，並有「豆中之王」美稱的花豆，煮成佛手瓜蘋果花豆湯，功效消暑祛濕，養血安神，適合一家大細飲用。疏肝解鬱的佛手瓜、健脾壯腎的花豆、清熱除煩的蘋果、養血安神的蜜棗、利水滲濕的薏仁、潤腸通便的腰果，此湯無肉，卻媲美肉湯溫潤清甜。

佛手瓜蘋果花豆湯食譜

健康小貼士：