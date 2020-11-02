【三餸一湯】栗子雲耳燜芋絲+古早油飯+栗子糊+佛手瓜栗子甘筍湯

秋冬是品嘗栗子的時候，糖粉栗子、鹽水煮栗子、燜栗子，以栗子入饌譜出各式各樣的美味佳餚。栗子可自成主角，也可成為搶眼及搶味蕾的配角，它的營養價值豐富，蘊含維他命C及B雜、礦物質、纖維及不飽和脂肪酸，可助細胞抗氧化、美白肌膚、降血壓、補腦、改善腸道健康及補充能量。從中醫角度說栗子，據 《本草綱目》記載：「栗治腎虛，腰腿無力，能通腎益氣，厚腸胃也。」有益氣健脾，厚補胃腸的作用。

栗子雲耳燜芋絲

栗子雲耳燜芋絲高纖低卡 美味可口不輸給燜雞燜排骨

栗子除了燜雞及燜排骨，用來燜芋絲、雲耳、冬筍味道也十分不錯，配素蠔油及豉油等燜煮，味道香濃鹹鮮有致，佐飯甚佳。

栗子雲耳燜芋絲（李啓康攝）

栗子雲耳燜芋絲食譜

古早油飯

台灣古早味油飯免長時間浸米單柄煲電飯煲煮均可

古早油飯是台灣的經典菜，油飯並非指油淋淋的飯，是將炒香了的肉絲、菇絲、紅蔥及栗子等，拌入糯米、豉油及麻油等煮熟，飯粒油亮光澤，香氣逼人。糯米中有圓糯米及長糯米之分，圓糯米的黏性高，多數用來做甜點，例如八寶粥，而長糯米煙韌有嚼勁、粒粒分明，多用在油飯及米糕上。

古早油飯（詹郭敏攝）

油飯食譜

栗子糊

栗子糊健脾補腎 3種材料炮製暖笠笠入秋糖水

輕鬆三個步驟便做好栗子糊，可按個人喜好將水分或奶類的分量增多或減少，薄為露；厚為糊，香滑的栗子糊，甘甜暖胃。

栗子糊（張善滿攝）

栗子糊食譜

佛手瓜栗子甘筍湯

佛手瓜栗子甘筍湯潤燥止咳增強體質

沒有放肉的湯也十分鮮甜，用上栗子、腰果及紅蘿蔔等食材，可以大大提升素湯的鮮甜味。配佛手、粟米及南北杏，中醫師認為此湯能潤燥、健脾、開胃、壯腰、固腎及強腰腿。秋冬天是適合進補的時節，進食適量的栗子和紅蘿蔔可達補腎壯腰的功效。

佛手瓜栗子甘筍湯（尹嘉蔚攝）

佛手瓜栗子甘筍湯食譜

【同場加映】剝栗子3步驟連衣帶殼剝乾淨 一切一浸不費力3秒搞掂

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