有毒筷子｜耐熱抗腐蝕1種筷子含致癌物！隔熱墊都高危現1情況即掉

有毒筷子｜筷子多久換一次｜筷子是每日必用的餐具，相信很多人換筷子的標準都是看有無發霉。事實上，有些筷子就算不發霉，都極其危害身體健康，尤其含有玻璃纖維的筷子，不但傷腸胃、呼吸道，甚至致癌！



「合金筷」又稱合成筷，是由高分子材料「聚苯硫醚」和玻璃纖維所製成，並非金屬，而是塑料筷子（2299062409@小紅書）

有毒筷子｜合金筷子＝塑料筷子 含玻璃纖維非金屬

「合金筷」又稱合成筷，是由高分子材料「聚苯硫醚」和玻璃纖維所製成，並非金屬，而是塑料筷子，耐熱溫度達220℃，成為不少家庭的必備首選。據《光明網》報道，當這類筷子出現磨損、劃痕或老化開裂後，玻璃纖維就會釋放出來，隨著食物被吃下肚。

一旦誤觸玻璃纖維，極易引起搔癢、紅腫。（9685699759@小紅書）

有毒筷子｜玻璃纖維為致癌物 耐高溫抗腐蝕

玻璃纖維是將熔化的玻璃拉伸成細微的纖維狀而成，耐高溫、抗腐蝕。常用於消防服、防割手套、蚊帳架，直徑通常在3至25微米之間（相當於頭髮絲的1/10），體積極小。一旦誤觸，極易引起搔癢、紅腫。若不小心吸入，亦會刺激喉嚨和氣管，導致咳嗽、打噴嚏、喉嚨痛。早在2017年，國際癌症研究機構（IARC）已將其列為「2B類致癌物」，有致癌風險。

若接觸到玻璃纖維，要立即用番梘水沖洗，再用高筋麵粉做二次緊急處理。（magnific）

有毒筷子｜隔熱墊都高危+急救法

事實上不止合金筷，還有焗爐隔熱墊、烘焙墊等都含玻璃纖維要特別小心。若接觸到，要立即用番梘水沖洗，再用高筋麵粉做二次緊急處理，纖維較多則要立即去醫院。

做法：

1. 先準備一盆水，邊攪拌邊加入麵粉，直到濃稠的狀態。

2. 將手伸入面糊中，再拿出來讓面糊完全乾透，粘在手上。

3. 乾掉後，慢慢扯乾淨即可。



有坑紋的竹筷子比馬桶要髒7-8倍。（photo AC）

有毒筷子｜1種筷子比馬桶髒8倍

此外，清洗後的筷子亦不等安全。據台灣東森電視台報道，輔英科大保健營養系助理教授李政達檢測市面上4款常見筷子，發現有2款含菌量都超標。其中木筷子的細菌含量最高為660個單位，比標準值（200個單位）高出3.3倍。有坑紋的竹筷子清洗後細菌含量為13000個單位，比普通的竹筷子高出37倍，標準值高出65倍，意味著比馬桶要髒7-8倍，因此最好勤換筷子，若是合金筷建議6至12個月換1次，竹\木筷3至6個月更換，亦要掌握正確的洗筷子方法。筷子含菌超標排名｜1款洗後比馬桶髒8倍！專家籲勿買+洗筷子3貼士

1. 逐支單獨洗

不要整把搓洗，應逐支用海綿來回刷淨，確保徹底清除污垢與口水，尤其是竹筷、木筷。

2. 用軟海綿洗

避免用粗糙的百潔布刷洗，以免留下微細刮痕，反而更易潛伏細菌與病毒，最好用海綿部分洗。

3. 順著細縫刷

有些筷子會有凹槽、坑紋的設計，要順著紋理加強清潔，避免殘留食物殘渣。

4. 徹底晾乾

洗完後必須放在通風處完全瀝乾才能放入廚櫃，若未抹乾就放入筷子筒，底部極易發霉發黑。

5. 定期更換與消毒

一旦發現刮痕、斑點或起毛邊就即掉。即使外觀無損，也建議每周消毒一次並定期更換。

參考資料：澎湃新聞