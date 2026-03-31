打邊爐中毒｜用錯筷子恐傷腎膀胱癌！專家揭5類筷子優劣邊種最好?

打邊爐陷阱｜打邊爐揀錯筷子隨時病從口入！化學博士K.Kwong提醒，我們平時用的仿瓷筷、合金筷等都不適合用來打邊爐，長期使用不僅會慢性中毒，甚至可能導致膀胱癌。咁用什麼筷子最好？打邊爐用木筷子、竹筷子原來都不對！



打邊爐中毒｜用錯筷子恐傷腎膀胱癌

K.Kwong早前在Facebook分享，我們日常使用的5種筷子的優缺點，有1種連夾熱食都唔得，下次打邊爐不妨留意吓！

打邊爐用錯筷子隨時得膀胱癌！專家揭5類筷子優缺點。（K Kwong@Facebook）

5類筷子的優缺點

1. 木筷子

木筷子的優點是便宜、耐熱、耐酸鹼適合打邊爐，但容易受潮滋生細菌、發霉產生致癌的黃曲霉毒素。

木筷子耐熱、耐酸鹼，但容易受潮滋生細菌、發霉產生致癌的黃曲霉毒素。（pixabay）

2. 竹筷子

竹筷子與木筷子相近，但一次性的竹筷可能會殘留防腐劑（如二氧化硫、亞硫酸鈉等），過量攝取可能會導致敏感、哮喘等。所以必須徹底吹乾才可放入廚櫃，每3至4個月更換。

一次性的竹筷可能會殘留防腐劑，過量攝取可能會導致敏感、哮喘等。（pixabay）

3. 仿瓷筷子

仿瓷筷子輕巧、外觀像瓷器一樣靚。但極不耐高溫（不可超過40°C），一旦接觸熱食，就會釋放有害的甲醛和三聚氰胺，長期吃下肚會傷腎甚至導致膀胱癌。不適合打邊爐或夾熱食，若有刮花須立即掉。

仿瓷筷子極不耐高溫（不可超過40°C），一旦接觸熱食，就會釋放有害的甲醛和三聚氰胺，恐致膀胱癌。（pixabay）

4. 合金筷子

這類筷子雖然叫「合金」，但其實不是金屬，而是由聚苯硫醚、玻璃纖維等製成。耐熱溫度達220°C，化學性質穩定，是餐廳常用的筷子。但K Kwong表示，在極高溫度下都有可能釋出染料，並非絕對安全。

合金筷子，耐熱溫度達220°C，化學性質穩定，但在極高溫度下都有可能釋出染料。（2299062409@小紅書）

5. 不鏽鋼筷子

這類筷子耐高溫、耐酸鹼極堅固，是打邊爐的首選，就是導熱快可能燙嘴。K Kwong建議，最好揀316製成的筷子，比304更好，吃酸辣鍋都無問題。亦有標榜「鈦金屬」的筷子，性能也不錯，但就是太昂貴。

不鏽鋼筷子耐高溫、耐酸鹼極堅固，是打邊爐的首選。（來源：拼多多）

打邊爐筷子紅黑榜 筷子材質 優點 缺點 首選推薦 不鏽鋼（304／316） 耐高溫、耐酸鹼、極堅固 導熱快可能燙嘴 安全實用 竹/木筷 平價、耐高溫、耐酸鹼 容易藏菌、發霉、有仿腐劑殘留 尚可接受 合金筷 耐熱達 220°C，化學性質穩定 極高溫下可能釋出染料 最好避用 仿瓷筷子 輕巧 不耐高溫（<40°C），長期攝入傷腎、致膀胱癌

很多人習慣用百潔布大力刷，或成疊筷子來回搓，其實都是錯誤的方法。（photo AC）

洗筷子5貼士

筷子日日用，清潔絕對不能馬虎！很多人習慣用百潔布大力刷，或成疊筷子來回搓，其實都是錯誤的方法，不知不覺就吃菌落肚。想知道怎樣清洗才算徹底乾淨？不妨參考「01教煮」曾分享過的正確洗筷子秘訣。

1. 逐支單獨洗

不要整把搓洗，應逐支用海綿來回刷淨，確保徹底清除污垢與口水，尤其是竹筷、木筷。

2. 用軟海綿洗

避免用粗糙的百潔布刷洗，以免留下微細刮痕，反而更易潛伏細菌與病毒，最好用海綿部分洗。

3. 順著細縫刷

有些筷子會有凹槽、坑紋的設計，要順著紋理加強清潔，避免殘留食物殘渣。

4. 徹底晾乾

洗完後必須放在通風處完全瀝乾才能放入廚櫃，若未抹乾就放入筷子筒，底部極易發霉發黑。

5. 定期更換與消毒

一旦發現刮痕、斑點或起毛邊就即掉。即使外觀無損，也建議每周消毒一次並定期更換。

化學博士鄺士山（K Kwong）（資料圖片）

鄺士山博士（K. Kwong）是香港著名的化學專家，畢業於香港中文大學化學系（一級榮譽），隨後師從潘宗光教授取得香港大學化學博士學位。因教學風格精闢，被譽為「香港化學教父」。2020年新冠肺炎疫情期間，他僅用7天時間便與本地創科公司研發出「HK Mask」可替換口罩，有效緩解當時口罩供應不足的社會危機。

