廚房致癌4大壞習慣　醫生教正確做法：月換不同油、筷子有期限

不幸患病或得癌很多人第一反應是為什麼偏偏找上我？「冰凍三尺非一日之功」，疾病和癌症的發生也是一個日積月累的過程，一些不良的生活飲食習慣，也可能會導致癌症。很多人天天接觸卻不知道！

本文審核專家：上海交通大學醫學院附屬新華醫院消化內鏡診治部副主任醫師張毅



雪櫃當「保險箱」、不換筷子和砧板、油冒煙才下菜、喜歡吃土榨油。這4個習慣你佔了幾個？

砧板筷子總不換？黃麴黴素可能已「潛伏」

你家的筷子和砧板用了多久？很多人覺得「沒壞就不用換」，卻不知道——潮濕的筷子縫、砧板上的霉斑裏，可能藏着一種強致癌物：黃麴黴素。它被世界衛生組織列為「1類致癌物」，和肝癌的發生密切相關。

正確做法

1. 筷子：定期換

竹筷／木筷每3～6個月換一次，發霉、開裂立刻扔；塑料筷每1年換，老化後易釋放有害物；不鏽鋼筷可延長至1～2年，但需檢查是否有劃痕。

2. 砧板：生熟分開，定期消毒

分區使用：買2塊砧板，一塊切生肉，一塊切果蔬／熟食，避免交叉污染；

砧板出現深刀痕、霉斑、異味時，立刻換新。日常要保持乾燥通風，每周用開水燙洗消毒。

另外，洗碗布別攢着一起洗，每天用後搓洗乾淨，定期煮沸消毒，別讓它成了「細菌温牀」。

油冒煙才下菜？當心「美味」變「毒味」

「等油冒煙才下菜」是很多人的下意識操作，但這一步正悄悄製造危險：

當油温超過200℃（油面冒煙時），會產生大量苯並芘（強致癌物）和反式脂肪酸，長期積累會增加胃癌、心血管病風險。



更關鍵的是——你以為的「鍋乾淨」可能是假象：看似沒生鏽的鐵鍋，高温下也會加速氧化，釋放有害物質。

正確做法

1. 熱鍋冷油

鍋燒至微微發燙（約150℃）就倒油，立刻下菜，既鎖鮮又控温。

2. 全程開油煙機

開火之前就打開抽油煙機，能最大限度減少有害氣體；如果採用了煎炸、爆炒等方式，還應在熄火3～5分鐘後再關停抽油煙機。

廚房建議選擇具有足夠馬力的抽油煙機，並做好定期清洗，做飯時多使用蒸煮等烹飪方式。食用油在高温下性質會改變，產生大量有害物質。

對於本身有呼吸系統疾病的人，油煙可能誘發哮喘、加重炎症；長期吸入還可能誘發肺癌。

雪櫃不是「保險箱」 用錯反而養細菌

剩菜別放超3天！反覆加熱不超過1次，否則亞硝酸鹽會越積越多。還有人為省電等食物放涼再入冰箱——這反而給了細菌繁殖機會！

注意：隔夜菜不僅流失大量維生素等營養成分，還易滋生細菌。夏季高温高濕環境下，食物更易變質，可能產生亞硝酸鹽等有害物質——輕則腹痛、腹瀉、嘔吐，重則食物中毒。



更危險的是，亞硝酸鹽在胃內酸性環境下可能與蛋白質反應生成亞硝胺（強致癌物），長期食用可能誘發細胞突變，增加胃癌風險。

正確操作

1. 剩菜密封好，趁熱直接放冰箱（冷藏室4℃以下能快速抑制細菌）。

2. 定期清理冰箱，別讓它成為「過期食品倉庫」。

3. 食物一次最好少做點，現做現吃，儘量不隔夜食用，不能想着放到冰箱裏就沒事了，冰箱不是保險箱。

土榨油天然的「香味」藏着看不見的風險

總有人說「土榨油最健康」，剛榨出的油確實帶着穀物清香，短期吃沒問題，但它的「天然」恰恰成了隱患：

1. 雜質多、油煙大

未精煉的土榨油含磷脂、遊離脂肪酸等雜質，高温爆炒時油煙量是精煉油的2～3倍！長期吸入這些油煙，可能引發咽喉炎、肺炎，甚至增加肺癌風險（《中國家庭廚房油煙污染調查報告》數據）。

2. 無保質期、易變質

市面上的土榨油大多未標註明確保質期。如果家庭儲存時密封不當，長期接觸空氣，2～3個月內就可能發生酸敗，產生哈喇味和有害氧化產物，食用後可能會損害肝臟健康。

小貼士

日常選超市小包裝（500ml內）的精煉植物油（如花生油、橄欖油），每月輪換不同種類，營養更均衡，也更安全。



藏在廚房裏的4個健康誤區

1. 發霉的砧板、筷子上含有一類致癌物，要保持乾燥、及時更換；

2. 油冒煙再炒菜會產生反式脂肪酸和致癌物，熱鍋冷油最安全；

3. 土榨油雜質多、無保質期，油煙大易傷肺，建議用正規廠家小包裝油換着吃；

4. 冰箱不是萬能的，剩菜別超3天，飯菜熱時蓋蓋放冰箱更安全。

