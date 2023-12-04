洗筷子原來一直都做錯？易發霉藏垢 專家教正確1招免吃進大量細菌

許多民眾在清洗筷子時習慣整把搓洗，不過這樣的小小習慣，不但無法徹底把筷子洗乾淨，還會使污垢殘留，導致細菌增生，專家建議1方法避免發霉。



台灣長庚醫院腎臟科教授級主治醫師顏宗海指出，不管是哪一種筷子，都要避免整把這樣搓，一整把這樣搓容易磨損，竹筷的話一旦有磨損之後，磨損的地方更容易卡垢，也容易發霉造成食安的疑慮。

廚房內6個最容易滋生細菌地方（按圖👇👇👇）

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如果拿整把筷子一起搓洗，會讓筷子表面容易磨損，出現細小孔洞，導致細菌殘留，醫師建議應該把筷子「單根」分開，用洗潔精或清水清潔，單支清洗可減少磨損，接著一定要擦乾或晾乾，避免發霉。

而其實除了不鏽鋼外，其他材質的筷子或湯匙等餐具，建議使用3到6個月就需視情況更換，顏宗海表示，仿瓷塑膠的筷子損壞或是過熱的話，它不耐高溫就會溶出三聚氰胺，這也不好。

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不同材質的筷子各有清潔、保養方式，有坑紋的筷子，容易藏細菌，而顏色花俏的筷子，則可能含色素，建議選擇無刻紋、顏色平實的筷子使用，適時更換，避免省了荷包卻害了健康。

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