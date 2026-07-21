漢坦病毒｜40歲男喝罐裝飲料染漢坦病毒！預防5招包裝現3情況勿買

飲料中毒｜罐裝飲料一打開就直接飲，方便又解渴。但可有想到會致命？有內媒報道一名40歲男子就因直接對嘴飲，之後便出現高燒、頭疼、眼痛等症狀，就醫後確診為漢坦病毒感染。到底該怎麼預防？



男子飲罐裝飲料致漢坦病毒感染（pexels）

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飲料中毒｜男子飲罐裝飲料致漢坦病毒感染

據內媒《新浪網》報道，這名男子是在田野守魚塘時候，因口渴隨手拿起一罐飲料就直接對嘴飲。當時他並未留意罐口沾有黏稠的分泌物，不料5天後就出現高燒、面頸及前胸發紅，並伴有頭痛、腰痛與眼眶痛等症狀。就醫後確診為「漢坦病毒」感染，也就是腎綜合症出血熱。

漢坦病毒是什麼？漢坦病毒症狀？

根據香港衞生署資料，漢坦病毒又叫漢他病毒，是一種由老鼠、田鼠等囓齒類動物傳播的病毒。人類若被這類動物抓傷、咬傷，或進食了被其尿液、糞便及唾液污染的食物，就可能受到感染，主要分為腎綜合症出血熱、漢坦病毒肺症候群2類。

漢坦病毒類型及症狀 早期症狀 後期症狀 主要分佈地區 致命率 腎綜合症出血熱 劇烈頭痛、背痛、腹痛、發燒、發冷、噁心和視力模糊 病發後期患者會出現低血壓和急性腎衰竭 歐洲、亞洲和非洲 少於1%到15% 漢坦病毒肺症候群 疲倦、發燒和肌肉痛（可能出現在大腿、臀部、背部和肩膀），並伴有頭痛、發冷、噁心、嘔吐、腹瀉等 病發4至10天後，患者可能出現呼吸道症狀，如咳嗽和呼吸急促。 南美洲、北美洲 高達約40%

內嵌式拉環相對省力，也能用來固定吸管，防止吸管因浮力飄上來。（envato）

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你有無發現易拉罐的拉環都是內嵌式，這是因為內嵌式拉環相對省力。此外，它還能用來固定吸管，防止吸管因浮力飄上來。但正因如此，在拉開拉環的一瞬間，罐口凹槽內的污染物可能會被彈進飲料裡，若不小心誤食，可能會引發健康問題。

事實上，因直接對嘴喝罐裝飲料而引發的悲劇不止一宗。類似的案例，馬來西亞就曾發生過類似的案例，一名23歲的男子就因此感染了「鼠尿病」（包括頭痛、肌肉酸痛、黃疸、腎功能衰竭、腦膜炎等症狀），僅4日，他的腎臟、肺部、神經系統以及心臟就嚴重受損，最終因器官衰竭而離世。尿液可樂｜罐裝飲品存風險飲可樂飲着尿！青年做漏1步器官衰竭亡

飲時最好使吸管，或將飲料倒入杯中，避免直接對嘴飲。（pexels）

罐裝飲品｜安全飲用5貼士 包裝現3情況勿飲！

據《新浪網》報道引述浙江中醫藥大學附屬第二醫院肝病科主治醫師陳小梅表示，這類的病例雖然少見，但一旦發生，後果相當嚴重因此要特別留意。飲罐裝飲品時最好要注意以下5點。

1. 檢查包裝

購買前應仔細檢查封蓋是否完好，若罐身有凹陷破裂、曾被打開或封蓋周圍有水漬等3情況，切勿購買。

2. 觀察外觀

如果是透明瓶裝，可先觀察飲料顏色和清澈度是否異常，並留意有無雜質。

3. 徹底清潔瓶身

在飲的時候要用水沖洗或用濕紙巾擦，避免感染。

4. 避免直接對嘴飲

飲時最好使吸管，或將飲料倒入杯中，避免直接對嘴飲。

5. 選擇信譽良好的店舖

街邊無牌攤檔或來歷不明的飲品缺乏監管，儲存和運輸過程的衛生狀況成疑，應盡量避免購買。